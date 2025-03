Tortorella skončil na striedačke Philadelphie, dočasne ho nahradí Shaw

Philadelphia 27. marca (TASR) - John Tortorella už nie je tréner hokejistov Philadelphie Flyers. Vedenie klubu NHL ho vo štvrtok odvolalo z funkcie vzhľadom na nepresvedčivé výsledky tímu. Podľa agentúry AP mužstvo dočasne prevezme Brad Shaw.



Flyers prehrali šesť zápasov v sérii a z uplynulých 12-ich duelov zvíťazili iba raz. Naposledy podľahli Torontu hladko 2:7. Už dávnejšie prišli o reálnu šancu postúpiť do play off, momentálne im patrí so ziskom 65 bodov posledné miesto v tabuľke Metropolitnej divízie a predposledné 15. miesto vo Východnej konferencii. Vedenie "letcov" nečakalo na záver základnej časti a prepustilo skúseného kormidelníka už deväť zápasov pred jej koncom. Dočasný kouč Shaw povedie tím už v noci na piatok proti Montrealu. Philadelphia sa naposledy dostala do vyraďovačky v roku 2020.



„John hral dôležitú rolu pri prestavbe tímu. Čo sa týka našej hry, nasadil vysoký štandard a znovu stanovil, čo to znamená byť letcom. Jeho zanietenie na striedačke vyrovnala iba jeho charitatívna činnosť v našej komunite. Cítili sme, že pri pokračujúcej prestavbe je teraz potrebné urobiť ďalší krok. Ďakujeme Johnovi za jeho neúnavnú prácu a oddanosť klubu,“ uviedol v klubovom vyhlásení generálny manažér Flyers Danny Briere.



Tortorella dokázal v roku 2004 priviesť Tampu Bay k zisku Stanleyho pohára. Šesťdesiatšesťročný Kanaďan trénoval v NHL aj New York Rangers, Vancouver a Columbus.