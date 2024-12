Tortorella zúril po prehre v Bostone

Boston 8. decembra (TASR) - Tréner hokejistov Philadelphie John Tortorella bol frustrovaný z verdiktov rozhodcov v sobotňajšom zápase zámorskej NHL v Bostone, kde Flyers prehrali 3:4 po predĺžení.



“Letci” viedli 3:1, ale napokon o víťazstve Bruins rozhodol v extračase Pavel Zacha. Tortorellu nahnevali vylúčenia Garneta Hathawaya a Seana Couturiera, obaja putovali na trestnú lavicu za pozdrazenie v tretej tretine, keď išli “ochotne” k ľadu Mason Lohrei a David Pastrňák. Bruins ani jednu presilovku nevyužili.



Tortorella prišiel medzi novinárov a bez čakania na otázky spustil. “Nechajte ma, aby som začal.. Hráčov učím aby nefilmovali, ale asi to musím zmeniť. To čo sa tu dnes dialo… asi ich začnem nabádať aby filmovali," hneval sa tréner Philly.



Bruins po obrate vyhrali štvrtý zápas za sebou, naopak Flyers prehrali druhýkrát v rade duel, v ktorom v tretej tretine viedli. “Bavíme sa často s hráčmi a chceme aby hrali čestne, nepodvádzali a nestrápňovali rozhodcov. Dnes to tu bolo otrasné.. Som hrdý na našich chalanov ako hrali,” dodal Tortorella, ktorý v tretej tretine “posadil” svoju najväčšiu hviezdu Travisa Konecneho, pretože bol podľa neho nedisciplinovaný.