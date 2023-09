Totálny triumf Jumba na Tourmalete, vyhral Vingegaard

výsledky 13. etapy (Formigal - Col du Tourmalet/Fr., 134,7 km):



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 3:51:10 h, 2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +30 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +33, 4. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +38, 5. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe), 6. Enric Mas (Šp./Movistar) +40, 7. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +1:15, 8. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +2:12, 9. Steff Cras (Belg./TotalEnergies) +2:32, 10. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +3:08







celkové poradie:



1. Kuss 46:42:54 h, 2. Roglič +1:37 min, 3. Vingegaard +1:44, 4. Ayuso +2:37, 5. Mas +3:06, 6. Soler +3:10, 7. Landa +4:12, 8. Vlasov +5:02, 9. Uijtdebroeks +5:30, 10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +8:39



Col du Tourmalet 8. septembra (TASR) - Totálnym triumfom Jumbo-Visma sa skončila piatková 13. etapa 78. ročníka Vuelta a Espana. Pretekári holandského tímu obsadili prvé tri miesta, udržali červený dres a navyše sa zbavili veľkého konkurenta a obhajcu celkového prvenstva Remca Evenepoela zo Soudalu-QuickStep, ktorý odpadol už na druhom zo štyroch stúpaní. Na legendárnom kopci Col du Tourmalet zvíťazil Jonas Vingegaard pred "červeným" Seppom Kussom a pódium doplnil ich kolega Primož Roglič. V celkovom poradí si priečky vymenili, vedie Američan pred Slovincom a Dánom.Jumbo malo pod posledným stúpaním v 21-členej vedúcej skupine až päť pretekárov a tímovú réžiu zvládli dokonale. Na Tourmalete zaútočil ako prvý osem km pred cieľom Vingegaard a prišiel si po triumf, kilometer pred páskou sa odtrhol Kuss a po ňom od zbytku konkurentov aj Roglič. Ten stráca v celkovom poradí na lídra Kussa 1:37 minúty, tretí Vingegaard o sedem viac. Štvrtý Juan Ayuso zo SAE Team Emirates má manko už 2:37 a ďalší pretekári viac ako tri minúty. Jumbo tak má veľkú šancu vyhrať všetky tri Grand Tours sezóny. Na Gire triumfoval Roglič, Tour vyhral druhýkrát po sebe Vinegeaard.Dvadsaťšesťročný Dán si pripísal prvý triumf na Vuelte. "povedal v televíznom rozhovore.V piatok čakala na pelotón síce kratšia (134,7 km), no kráľovská horská etapa, počas ktorej museli cyklisti zvládnuť takmer 4300 výškových metrov. Hneď po štarte prišlo stúpanie na Puerto de Portalet (3. kat., 4,4 km, 5,4%) a tak sa okamžite útočilo. Na kopci bol prvý Romain Bardet (DSM-Firmenich), ktorý sa následne spustil do takmer 30 km dlhého klesania. V zjazde sa balík pospájal a asi za jeho polovicou zaútočil druhý muž vrchárskej súťaže Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny). Chcel si spraviť mierny náskok pred ďalším kopcom, na pelotón totiž čakal Col d´Aubisque najvyššej kategórie (16,6 km, 7%). V stúpaní sa k nemu pridalo ďalších päť pretekárov, ale 14 km pred vrcholom sa balík opäť spojil. Nefigurovali v ňom však už šprintéri a niekoľko ďalších jazdcov, ktorí išli na chvoste. Postupne ich pribúdalo a problémy mali napríklad Lenny Martinez, ktorý niesol červený dres v dvoch etapách, či portugalský vrchár Joao Almeida (Soudal-QuickStep). V pelotóne zostalo asi len 50 cyklistov.Pár km pred vrcholom prišla prekvapivá správa, že tempu nestačí ani obhajca trofeje a jeden z favoritov na celkové víťazstvo Remco Evenepoel. Jeho tím Soudal-QuickStep tak vytvoril malú skupinku, aby pomohol svojmu lídrovi i Almeidovi. To okamžite využili pretekári Jumbo-Visma, ktorí začali spolupracovať s Bahrajnom, a snažili sa čo najviac ujsť spoločnému súperovi. Medzitým sa odtrhol Michael Storer (Groupama-FDJ) a Aubisque zdolal ako prvý. Tým si výrazne polepšil vo vrchárskej súťaži. Skupina favoritov išla 40 s za ním, Evenepoel strácal takmer dve minúty.V zjazde sa potvrdila taktika Jumba a Bahrajnu, keď zaútočili ich lídri a roztrhali vedúcu skupinu. Pod ďalší ťažký kopec Col de Spandelles (1. kat., 10,4 km, 8,2%) prišla nakoniec 21-členná skupina, v ktorej bolo okrem iných až päť zástupcov Jumba Kuss, Roglič, Vingegaard, Wilco Kelderman a Robert Gesink, dvaja pretekári SAE Ayuso, Marc Soler a dvaja z Bahrajnu Mikel Landa a Santiago Buitrago. Udržali sa v nej aj traja z Bory vrátane lídrov Ciana Uijtdebroeksa a Aleksandra Vlasova, Enric Mas z Movistaru či Hugh Carthy z EF. Ťažké rozhodovanie mali riaditelia FDJ, pretože Storer mal skvelé nohy a znovu útočil, kým Martinez sa trápil a zaostával. Čierny deň mal Evenepoel, ktorý sa prepadol na vyše päť minút, Almeida sa pozviechal a išiel asi minútu za lídrami. Na prémii bol prvý Storer a virtuálne sa dostal na čelo vrchárskej súťaže.Po dlhšom zjazde a krátkej rovinke bol na rade hlavný chod piatkového programu. Slávny Tourmalet dlhý 18,8 km a s priemerným sklonom 7,4% bol zároveň najvyšší bod tohtoročnej Vuelty (2115 m). Na zjazde sa do skupiny ešte dokázal vrátiť Martinez, Almeida z nej definitívne vypadol. Na kopci diktovali tempo cyklisti Jumba, ktorí mali početnú prevahu. Obrovské penzum práce pre nich odviedli Gesink s Keldermanom, ktorí trojicu svojich favoritov previedli celou etapou až na métu 8 km pred cieľom. Vtedy zaútočil Vingegaard a otvoril sa mu priestor, keďže Mas, Ayuso, Landa ani Uijtdebroeks nedokázali zareagovať. Jumbo rozohralo skvelú taktiku, ak by aj niekto z konkurentov, ktorí už zostali bez domestikov, dostihol Dána, ihneď by zaútočili Roglič alebo Kuss. Päť km pred páskou to skúsil zobrať na seba Mas, no Kussovi netrvalo ani päť sekúnd a zavesil sa mu na chrbát. Roglič išiel na konci skupiny a nemusel šliapnuť ani raz naviac. Na posledných dvoch km prišli ešte nástupy Ayusa a Uijtdebroeks, no Jumbo im nedalo žiadny priestor. Kuss navyše v záverečnom kilometri doslova odletel od skupiny, i keď ho skoro zablokoval divák, a prišiel si po druhé miesto za Vingegaardom. Roglič skončil tretí a podčiarkol dokonalý deň holandského tímu.V sobotu je na programe ďalšia ťažká 14. etapa z Sauveterre-de-Béarn do Larra-Belagua dlhá 156,2 km s troma horskými prémiami a 4600 výškovými metrami.