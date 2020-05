Tóth i Barteková si cenia vzdelanie: Rozširuje obzory

Slovenský chodec Matej Tóth, foto z archívu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 3. mája (TASR) - Jednou zo základných myšlienok olympizmu je harmónia tela a ducha. S rozvojom profesionálneho športu, neustáleho tlaku a zvyšovania nárokov na výkony sa často zabúda na význam vzdelávania športovcov. Slovenskí olympijskí medailisti Danka Barteková a Matej Tóth však dokazujú, že štúdium a šport sa dajú nielen skĺbiť, ale vzájomne prepojiť a využiť."Zosynchronizovať" profesionálnu kariéru športovca so štúdiom na vysokej škole nie je vždy jednoduché, no vo svojej podstate vyžaduje podobný prístup - cieľavedomosť, vytrvalosť či disciplínu. A samozrejme túžbu po sebazdokonaľovaní. Hoci je to náročná cesta, strelkyňa Danka Barteková či chodec Matej Tóth jasne ukázali, že je možné dosahovať skvelé výsledky na oboch "frontoch". Bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne Barteková využíva svoje vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici aj v praxi, keď je členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV).priblížila Barteková pre TASR.Zákulisie športu bolo pre Bartekovú lákadlom a prispelo pri rozhodovaní o výbere školy. O pokračovaní v štúdiu nemuseli dvakrát premýšľať uvedomujúc si budúce výhody.prezradila Barteková, ktorá využila obdobie pandémie koronavírusu na dokončenie doktorandského štúdia:Život športovca často upadá do stereotypu rozdeleného medzi prípravu a súťaže. Pridanou hodnotou školy bola pre Bartekovú spoznávanie iného ako športového sveta a rozptýlenie od pravidelných tréningov:Podobný príbeh sprevádza aj Mateja Tótha. Ten dosiahol v profesionálnej kariére v podstate všetko, čo sa dalo. Športové pôsobenie korunoval na olympiáde v Riu de Janeiro 2016, kde v chôdzi na 50 kilometrov získal zlato. Už v mladom veku ho však viedli aj k iným ako športovým hodnotám. Popri atletike nezanedbával školu a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudoval žurnalistiku.prezradil Tóth pre TASR. Svoje skúsenosti zo školy dokáže uplatniť aj v každodennom športovom živote, ten zase ovplyvnil jeho študentské obdobie:Štúdium pre športovca nie je iba o budúcnosti, no už počas školy mu vie otvoriť nové príležitosti. Čoraz viac je populárny model olympiády vysokoškolákov - univerziády. Športovci tak majú možnosť spoznávať svet a svojich rovesníkov či kolegov z iných krajín. Navyše, môžu si obohatiť kariéru o ďalšie medaily.