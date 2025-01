Tóth verí, že Slováci v Osijeku odplatia Chorvátom prehru z finále

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenskí tenisti zamieria v nedeľu na zápas 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Chorvátsku s cieľom odplatiť súperovi prehru z finále z roku 2005. Podľa kapitána tímu Tibora Tótha je veľká šanca, že v Osijeku zažije debut Miloš Karol, ktorý by mal vo štvorhre nahradiť Igora Zelenaya. Deblový špecialista ukončil aktívnu kariéru.



Slováci začali prípravu vo štvrtok v bratislavskom NTC. "Okrem Norberta Gombosa mám už k dispozícii všetkých hráčov, čiže Jozefa Kovalíka, Lukáša Kleina, Alexa Molčana i Miloša Karola. V nedeľu o deviatej ráno vyrazíme do Osijeku, popoludní by sme tam chceli využiť miestne fitko a zahrať si futbal. Od pondelka začneme trénovať na kurte, na ktorom sa 31. januára a 1. februára uskutoční zápas," uviedol Tóth na tlačovej konferencii.







Cesta k víťazstvu vedie podľa jeho slov cez dvojhry. Vo štvorhre majú Chorváti k dispozícii silný pár Mate Pavič, Nikola Mektič. Obaja spolu v minulosti žali úspechy na grandslamových turnajoch a triumfovali aj na OH 2020 v Tokiu. "Štvorhra je určite najsilnejší chorvátsky článok. Je veľmi pravdepodobné, že v našom tíme nastúpi do debla Miloš Karol, môže získať cenné skúsenosti. Nebude ľahké nahradiť Igora Zelenaya, ktorý dlhé roky vzorne reprezentoval Slovensko v Davis Cupe a po boku Filipa Poláška získal veľa dôležitých bodov."



Na základe rebríčkového postavenia by vo dvojhrách mali zasiahnuť do bojov Klein s Kovalíkom. "Mám nejakú predstavu, ale rozhodnem sa až v dejisku zápasu. Lukáš Klein už tri roky klope na dvere prvej svetovej stovky. Minulý rok mal veľmi dobre rozbehnutý, hral fantasticky na Australian open i v Davis Cupe v Srbsku. Vyšli mu aj turnaje v Indian Wells a v Mimai, no v Madride si zlomil kostičku v zápästí a nemohol hrať šesť týždňov. Už sa nevedel dostať do takej pohody ako na začiatku roka," zdôraznil Tóth.







Molčan podstúpil koncom minulého roka operáciu, no už naplno trénuje. "Alex absolvoval v novembri artroskopiu menisku. Koleno mu drží a je v plnom nasadení. Jojo Kovalík začína hrať čoraz lepšie aj na hardoch, čo je prísľubom, možno je to vekom. Vlani na podujatí skupinovej fázy finálového turnaja v čínskom Ču-chaji veľmi prekvapil."



Šéf slovenskej lavičky predpokladá, že v chorvátskom drese nastúpia v singloch Borna Gojo a Duje Ajdukovič. "Majú tam skúseného Marina Čiliča, no ten toho tento rok veľa nenahral, počul som, že bol aj zranený. Gojo je srdciar a v Davis Cupe sa vždy dokáže vybičovať ku kvalitným výkonom, preto si myslím, že nastúpi spoločne s Ajdukovičom. Bolo by skvelé, keby sme Chorvátom odplatili finálovú prehru z NTC. Bol som vtedy tréner Dominika Hrbatého a zažil som atmosféru v tíme, ktorá bola fantastická. Bol to pre nás skvelý rok, veď sme zdolali Španielsko i Argentínu vo svojom strede s hráčmi z elitnej svetovej desiatky."