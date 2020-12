Tóth získal 13-krát cenu Chodec roka, najlepší mládežník je Kubiš

CHODEC ROKA 2020



DOSPELÍ: 1. Matej Tóth 168 bodov, 2. Miroslav Úradník 165, 3. Michal Morvay 106, 4. Mária Katerinka Czaková 86, 5. Ema Hačundová 23, 6. Milan Rízek 13

MLÁDEŽ (ročník 1998 a mladší): 1. Ľubomír Kubiš 64, 2. Jakub Bátovský 37, 3. Daniel Kováč 31

TRÉNER/DOSPELÍ: 1. Matej Spišiak 84, 2. Roman Benčík/Ľuboš Machník 32, 3. Matej Spišiak/Martin Pupiš 25

TRÉNER/MLÁDEŽ: 1. Matej Spišiak/Zdeno Medera 44, 2. Juraj Benčík/Miloš Bátovský 32, 3. Peter Mečiar 31

Bratislava 14. decembra (TASR) - Matej Tóth z banskobystrickej Dukly po ročnej pauze opäť zvíťazil v tradičnej ankete slovenský Chodec roka, ktorú organizoval šéf chodeckej sekcie SAZ Matej Spišiak. Olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 triumfoval rekordný trinásty raz. Získal 168 bodov, o 33 viac ako vlaňajší víťaz, jeho klubový kolega a najlepší slovenský dvadsiatkár Miroslav Úradník. Tretia priečka patrila Michalovi Morvayovi, tohtoročnému majstrovi SR na 50.000 m. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu (SAZ).Tridsaťsedemročný Tóth sa v tomto roku blysol svetovým výkonom roka 3:41:15 h na Dudinskej päťdesiatke (triumfoval rekordný štvrtý raz) a okrem toho vyhral i preteky na 5000 m vo finále atletickej ligy v Košiciach solídnym časom 19:28,59 min. Na septembrovom mítingu P-T-S v Šamoríne skončil druhý na 3000 m (11:22,47).Druhý v ankete Úradník má za sebou tiež výbornú sezónu. Na tradičných pretekoch v Poděbradoch skončil na 20 km v silnej medzinárodnej konkurencii šiesty v osobnom rekorde 1:22:30 h a dostal sa do historickej slovenskej desiatky. Okrem toho si zlepšil osobáky na 3000 m na "péteeske", kde časom 11:07,21 utvoril aj svetový výkon roka, a takisto na 5000 m (19:39,36). V roku 2020 si vybojovali tri tituly majstra SR: na 5000 m v hale, vonku na 10 km a 20.000 m.Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal po šiesty raz Matej Spišiak, ktorý pripravoval Mateja Tótha, Miroslava Úradníka, Michala Morvaya i najlepšiu slovenskú chodkyňu Máriu Katerinku Czakovú (spolu s Martinom Pupišom). Spišiak spolu so Zdenom Mederom (trénujú spolu Ľubomíra Kubiša) získali najviac bodov v hlasovaní o najlepšieho mládežníckeho chodeckého trénera.Prvenstvo v kategórii mládeže patrí po jednoročnej pauze opäť Ľubomírovi Kubišovi, ktorý zaujal v netradičnom "koronovom" roku 2020 triumfom v súťaži juniorov na 10 km na poděbradskom mítingu v osobnom maxime 42:53 min a aj víťazným výkonom 20:57,80 na 5000 m na MSR do 23 rokov. Kubiš triumfoval v ankete jasne pred slovenským žiackym rekordérom Jakubom Bátovským a ďalším juniorom, lanským víťazom Danielom Kováčom.