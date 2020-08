Tottenham a Inter Miláno údajne rokujú o výmene Škriniara

Miláno 1. augusta (TASR) - Záujem o slovenského futbalistu Milana Škriniara prejavil ďalší anglický klub. Podľa Sky Sport Italia ho chce zlanáriť Tottenham Hotspur. Interu Miláno údajne s "kohútmi" rokuje o výmene za stredopoliara Tanguya Ndombeleho.



Dvadsaťtriročný Francúz prišiel do Tottenhamu vlani z Lyonu za 60 miliónov eur. V uplynulej sezóne odohral 29 zápasov, strelil dva góly a pridal štyri asistencie. Novinár Sky Sport Gianluca Di Marzio si však myslí, že výmena Škriniara do Tottenhamu nie je veľmi pravdepodobná.



Slovenský stopér pôsobí v Interi od roku 2017, keď prestúpil zo Sampdorie Janov za 34 miliónov eur. V predchádzajúcom ročníku patril k pilierom obrany Milánčanov, po príchode trénera Antonia Conteho však nezapadol do rozostavenie na troch obrancov a viaceré talianske médiá informovali, že je na odchode z klubu. Záujem prejavili oba manchesterské tímy United a City, hovorí sa aj o Paríži St. Germain.