Tottenham a Inter rokujú o prestupe Škriniara

Londýn 24. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur rokuje s talianskym Interom Miláno o prestupe slovenského reprezentanta Milana Škriniara. Vo štvrtok o tom informoval britský Sky Sports, no uviedol, že kluby sú ešte ďaleko od dohody.



Šéfa skautov Hotspurs Stevea Hitchena v stredu odfotografovali v Miláne, kde mal rokovať o príchode Škriniara do Londýna. Podľa informácií televízie chce Inter za dvadsaťpäťročného stredného obrancu približne 60 miliónov eur, no Tottenham si ho cení len na polovicu tejto sumy.