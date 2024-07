Tottenham angažoval 18-ročného krídelníka Yang Min-Hyeoka

Londýn 28. júla (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur angažovalo juhokórejského mladíka Yang Min-Hyeoka, ktorý prichádza do tímu Premier League z Gangwon FC. Osemnásťročný krídelník podpísal so Spurs šesťročnú zmluvu, k mužstvu sa pripojí budúci rok v januári.



Yang Min-Hyeok reprezentoval Kórejskú republiku v kategórii do 17 rokov, v 25 zápasoch v drese Gangwonu strelil osem gólov a pridal štyri asistencie. Je druhou letnou posilou "kohútov", pred ním už získali ďalší 18-ročný talent - Archieho Graya z Leedsu United. Yang sa v tíme stretne s krajanom Son Heung-minom, kapitánom Tottenhamu i juhokórejskej reprezentácie. Informovala o tom agentúra AFP.