Tottenham angažoval Gallaghera z Atletica Madrid

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťpäťročný Gallagher je odchovancom Chelsea, z ktorej v auguste 2024 prestúpil do Atletica Madrid.

Autor TASR
Londýn 14. januára (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Conor Gallagher sa po roku a pol vracia do Premier League. S Tottenhamom Hotspur podpísal v stredu zmluvu do roku 2031.

Dvadsaťpäťročný Gallagher je odchovancom Chelsea, z ktorej v auguste 2024 prestúpil do Atletica Madrid. Za španielsky klub odohral celkovo 77 zápasov, v ktorých si pripísal sedem gólov a rovnaký počet asistencií. V tejto sezóne však za „Los Colchoneros“ nastupoval prevažne z lavičky, a tak si v zimnom prestupovom období zháňal nové pôsobisko. Záujem oňho mala aj Aston Villa, pripomenula agentúra AFP.
