Tottenham angažoval holandského reprezentanta Simonsa z Lipska

Na archívnej snímke zo 17. mája 2025 futbalista Lipska Xavi Simons sa teší z gólu na 1:0 počas zápasu 34. kola nemeckej Bundesligy RB Lipsko - VfB Stuttgart v Lipsku.

Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Anglickému futbalovému klubu Tottenham Hotspur sa podarilo posilniť útočné rady, z nemeckého RB Lipsko angažoval 22-ročného stredopoliara Xaviho Simonsa. Účastník Premier League získal reprezentanta Holandska za približne 60 miliónov eur.

Tottenham sa už dlhší čas snažil posilniť do ofenzívy, hlavne po neúspešných rokovaniach s Morganom Gibbsom-Whiteom alebo Eberechim Ezem. O Simonsa sa zaujímali viaceré európske veľkokluby, v predchádzajúcom ročníku mal v 33 súťažných dueloch bilanciu 11 gólov a osem asistencií.

„Som veľmi šťastný a už sa nemôžem dočkať začiatku pôsobenia v Tottenhame. Prišiel som do skvelého klubu a po stretnutí s hlavným trénerom som hneď zistil, že toto je pre mňa správne miesto. Budem tvrdo pracovať a chcem urobiť všetko pre víťazstvá,“ vyjadril sa Simons pre oficiálnu klubovú webstránku. V Tottenhame podpísal po absolvovaní zdravotnej prehliadky dlhodobý kontrakt.
