Tottenham chce na hosťovanie Palhinhu z Bayernu

Londýn 31. júla (TASR) - Angický futbalový klub Tottenham Hotspur odštartoval rokovania s Bayernom Mníchov o možnom hosťovaní stredopoliara nemeckého majstra Joaa Palhinhu.



Tridsaťročný Portugalčan prišiel do Bavorska vlani v lete z Fulhamu za 55 miliónov eur, no mal problémy so zraneniami a v bundeslige nastúpil len v šiestich zápasoch v základnej zostave. Tottenham sa o jeho služby zaujímal už vlani. Informovala agentúra dpa.