Tottenham chce na početnú maródku čo najskôr reagovať posilnením tímu

Londýn 28. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur rieši početnú maródku, ktorú ešte viac prehĺbilo zranenie argentínskeho obrancu Christiana Romera. "Kohútom" navyše v januári nebudú pre reprezentačné povinnosti k dispozícii kapitán Son Heung-min a stredopoliari Pape Sarr a Yves Bissouma. Juhokórejčana čaká účasť na Ázijskom pohári, africké duo odcestuje na kontinentálny pohár národov.



Romero sa pripojil k zoznamu zranených, na ktorom je aj Micky van de VeN, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Ivan Perišič či Manor Solomon. Klub plánuje v ďalšom prestupovom období čo najskôr reagovať na početné straty.



Tottenham má záujem o francúzskeho obrancu Jeana-Claira Todiba, no zoznam možných posíl je dlhší. "Ak sa nám podarí urobiť prestup skôr, je to pre nás skvelé. Môžeme hráčov priviesť, aj keď nebudú ihneď hrať. Môžu začať trénovať a zvyknúť si na štýl našej hry. Ak by sme to nechali na koniec januára, do tempa sa dostanú až v polovici februára, v závislosti od toho, z akej ligy prichádzajú. Rád by som preto urobil niečo hneď na začiatku prestupového obdobia," uviedol podľa DPA tréner londýnskeho klubu Ante Postecoglou.