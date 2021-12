Tottenham chcel odložiť duel s Leicestrom, aby mohol hrať s Rennes

Londýn 15. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur žiadal vedenie Premier League o odklad štvrtkového duelu na ihrisku Leicesteru, aby v danom termíne mohol odohrať zostávajúci odložený zápas G-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti Stade Rennes. Londýnčania napokon dvojnásobne neuspeli - liga presun stretnutia 17. kola zamietla a Európska futbalová únia (UEFA) súboj s francúzskym tímom zrušila, informovala agentúra DPA.



V Tottenhame prepukla v uplynulých dňoch koronavírusová nákaza a v riadnom termíne nemohol odohrať minulotýždňové domáce stretnutie s Rennes. UEFA požiadala oba kluby, aby sa dohodli na novom termíne, najneskôr sa však mal uskutočniť do 31. decembra. Spurs skúšali presunúť štvrtkový ligový duel s Leicestrom, lenže vedenie PL bolo proti. Takisto údajne navrhli francúzskemu súperovi, aby sa zápas konal na jeho pôde. Tottenham však s Rennes nedokázal nájsť spoločnú reč a UEFA nezostalo nič iné, ako v sobotu rozhodnúť o zrušení ich vzájomného zápasu. Celý prípad posunula kontrolnej, etickej a disciplinárnej komisii, ktorá vydá ďalší verdikt. Podľa DPA môžu jednému z tímov potenciálne prisúdiť kontumačné víťazstvo 3:0.



Tottenham potreboval v zostávajúcom zápase G-skupiny vyhrať, aby postúpil do vyraďovacej časti EKL. V tom prípade by preskočil v tabuľke Vitesse Arnhem v kádri so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom a prebojoval by sa z druhého miesta do play off o osemfinále EKL. Rennes ako víťaz skupiny mal istý postup priamo do osemfinále.



Tréner "kohútov" Antonio Conte, ktorého mužstvu pre Covid-19 už zrušili dva ligové zápasy, je z celej situácie rozhorčený. "Premier League nechcela odložiť zápas s Leicestrom, zrejme preto, že už nám predtým odložila súboje s Burnley a Brightonom. Dokážem tomu rozumieť. Na druhej strane si myslím, že máme právo nastúpiť proti Rennes, aby sme sa mohli prebojovať do vyraďovacej fázy," tvrdí Conte.



V kádri Tottenhamu momentálne šarapatí koronavírus a taliansky kouč mal na stredajšom tréningu k dispozícii iba 16 hráčov. Pritom aj Leicester chcel štvrtkový duel zrušiť, keďže trénerovi Brendanovi Rodgersovi chýba pre nákazu deväť futbalistov. Conte nechápe, prečo za týchto okolností nemohla liga štvrtkový zápas odložiť: "UEFA a Premier League nenašli riešenie, prečo by sme mali za to platiť? Nie je fér, že musíme pykať za niečo, čo nebolo spôsobené našou vinou. Chápal by som to, ak by sme urobili nejakú chybu, ale v tomto prípade to tak nebolo. Je to zvláštna situácia. Chceli sme odohrať záverečný zápas v skupine EKL, no vláda rozhodla o zatvorení nášho tréningového areálu a pozastavení tréningového procesu na tri dni. Preto sme nemohli hrať. Iný dôvod nebol. Nie sme vinní za to, čo sa stalo. Poviem vám úprimne - zaslúžime si odohrať tento zápas a mať tak šancu postúpiť do ďalšieho kola."