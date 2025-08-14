< sekcia Šport
Tottenham daroval Parížu Saint-Germain trofej v Superpohári UEFA
Pre oba tímy to bola prvá ostrá konfrontácia v novom ročníku.
Autor TASR
Udine 13. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain získali premiérovo trofej v Superpohári UEFA. V stredajšom súboji v talianskom Udine zdolali víťaza Európskej ligy Tottenham Hotspur 4:3 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 2:2, pričom Londýnčania premrhali dvojgólové vedenie.
Prvý polčas medzi víťazmi dvoch najprestížnejších európskych pohárových súťaží príliš atraktivity nepriniesol. Parížania mali dlhú sezónu a po troch týždňoch voľna sa pustili do ostrého štartu nového ročníka s množstvom chýb. Favorit duelu sa trápil v rozohrávke a v prvom dejstve nevystrelil na bránu. Záblesk peknej kombinačnej hry priniesla v prvej štyridsaťpäťminútovke iba šanca Kvaraccheliju, ktorý v ôsmej minúte zakončil z otočky mimo tri žrde. Londýnčania boli nebezpečnejší, ako prvý brankára Chevaliera ohrozil prudkou strelou v 23. minúte brazílsky útočník Richarlison. „Kohúti“ išli za gólom a strelili ho v 39. minúte, keď najskôr Chevalier vytlačil zakončenie Palhinhu na brvno, na dorážku van de Vena už však nárok nemal.
Parížania si nepomohli nevydareným vstupom do druhého polčasu. Už po necelých troch minútach totiž inkasovali, keď sa presnou hlavičkou presadil opäť obranca Spurs - argentínsky stopér Romero. Následne sa hra príliš kúskovala, čo nahrávalo anglickému zástupcovi, ktorý sa nikam nemusel ponáhľať. PSG mohli znížiť v 67. minúte, keď sieť rozvlnil Barcola. Svoje postavenie si však nepostrážil Fabian Ruiz, ktorý bol v ofsajde. Kontaktný gól predsa prišiel, v 85. minúte sa oprel do lopty spoza šestnástky striedajúci Lee Kang-in a prekonal Vicaria. Taliansky brankár inkasoval z hry ešte raz, keď Ramos hlavičkou poslal duel do rozstrelu. V ňom to opäť „kohúti“ nezvládli, stratili dvojgólový náskok a trofej „darovali“ súperovi.
Superpohár UEFA 2025 (Udine/Tal.):
Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur 2:2 (0:1), 4:3 v rozstrele z 11 m
Gól: 85. Lee Kang-in, 90.+4 Ramos - 39. van de Ven, 48. Romero. Rozhodcovia: Pinheiro – Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Barcola, Pacho, Dembele - Richarlison, Danso.
Rozstrel z 11 m: Solanke 0:1, Vitinha nedal, Bentancur 0:2, Ramos 1:2, van de Ven nedal, Dembele 2:2, Tel nedal, Lee Kang-in 3:2, Porro 3:3, Mendes 4:3.
PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery (68. Lee Kang-in), Vitinha, Doue (77. Ramos) – Barcola (68. Mbaye), Dembele, Kvaracchelija (60. Ruiz)
Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Danso, van de Ven – Palhinha (72. Gray), Bentancur, Sarr (90. Bergvall) – Kudus (79. Tel), Richarlison (72. Solanke), Spence
Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:
2000 Galatasaray Istanbul
2001 FC Liverpool
2002 Real Madrid
2003 AC Miláno
2004 FC Valencia
2005 FC Liverpool
2006 FC Sevilla
2007 AC Miláno
2008 Zenit Petrohrad
2009 FC Barcelona
2010 Atletico Madrid
2011 FC Barcelona
2012 Atletico Madrid
2013 Bayern Mníchov
2014 Real Madrid
2015 FC Barcelona
2016 Real Madrid
2017 Real Madrid
2018 Atletico Madrid
2019 FC Liverpool
2020 Bayern Mníchov
2021 FC Chelsea
2022 Real Madrid
2023 Manchester City
2024 Real Madrid
2025 Paríž Saint-Germain
