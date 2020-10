Tottenham deklasoval domáci Manchester United 6:1

Premier League - 4. kolo:



Manchester United - Tottenham 1:6 (1:4)



Góly: 2. Fernandes (z 11 m) - 7. a 37. Son Heung-Min, 30. a 79. Kane (druhý z 11 m), 4. Ndombele, 51. Aurier





Arsenal Londýn - Sheffield United 2:1 (0:0)



Góly: 61. Saka, 64. Pepe - 84. McGoldrick





Wolverhampton Wanderers - FC Fulham 1:0 (0:0)



Gól: 55. Neto





Leicester City - West Ham United 0:3 (0:2)



Góly: 14. Antonio, 34. Fornals, 83. Bowen





FC Southampton - West Bromwich Albio 2:0 (1:0)



Góly: 41. Djenepo, 68. Romeu

Londýn 4. októbra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur deklasovali v nedeľnom zápase 4. kola anglickej Premier League domáci Manchester United 6:1. Po dva góly strelili Harry Kane a Son Heung-Min."Červení diabli" začali dobre a už 2. minúte premenil jedenástku Bruno Fernandes. Hostia však expresne otočili stav, keď najprv vo 4. minúte vyrovnal Tanguy Ndombele a o tri minúty neskôr skóroval Son Heung-Min. Domácim ešte viac skomplikoval situáciu Anthony Martial, keď v 28. minúte videl červenú kartu za úder súpera do tváre. Tottenham vzápätí využil presilovku, keď sa po prvý raz presadil Kane a do polčasovej prestávky pridal svoj druhý zásah Son Heung-Min.Katastrofálny večer United pokračoval aj po zmene strán, v 51. minúte pridal piaty gól "kohútov" Serge Aurier a v 79. minúte premenil pokutový kop Kane. Manchester United inkasoval šesť gólov v Premier League iba po tretí raz, predtým v roku 1996 od Southamptonu a 2011 od mestského rivala City. Zároveň je Tottenham jediný tím v histórii, ktorému sa podarilo na Old Trafford skórovať štyrikrát v prvom polčase, rovnaký kúsok dokázal v roku 1957.Leicester City stratil prvé body v novom ročníku Premier League. V 4. kole najvyššej anglickej súťaže prehral na domácej pôde s West Hamom United 0:3. "Kladivári" rozhodli o svojom triumfe už v úvodnom polčase, keď sa strelecky presadili Michail Antonio a Pablo Fornals. V závere pridal tretí gól Jarrod Bowen.FC Fulham v bránke bez slovenského reprezentanta Mareka Rodáka vyšiel opäť bodovo naprázdno. Nováčik súťaže prehral na štadióne Wolverhamptonu Wanderers 0:1 a je na dne tabuľky. Arsenal Londýn zdolal Sheffield United 2:1 a posunul sa na štvrté miesto. O zisku troch bodov rozhodli v druhom polčase v priebehu troch minút Bukaya Saka a Nicolas Pepe.