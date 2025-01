Tottenham hľadá stopéra, zaujíma sa o Škriniara

Londýn 18. januára (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar by mohol počas zimného prestupového obdobia zamieriť z Paríža St. Germain do Tottenhamu Hotspur. Podľa britských médií vedenie Spurs zintenzívnilo svoju snahu o získanie 29-ročného obrancu, ktorý v PSG pod vedením trénera Luisa Enriqueho nehráva a počas januárového prestupového okna sa očakáva jeho odchod z Parku princov.



Podľa špecializovaného portálu Football Insider "kohúti" pozorne monitorujú situáciu okolo Škriniara. Londýnčania potrebujú angažovať ďalšieho stopéra, ktorý by pomohol zaceliť dieru v strede defenzívy po zraneniach Mickyho van de Vena a Cristiana Romera. Jediným zdravým stopérom v tíme je momentálne Rumun Radu Dragusin. "Spurs zvažujú hosťovanie, ale PSG preferuje Škriniarov trvalý prestup," informoval na sociálnej sieti X športový insider Ben Jacobs.



O kapitána slovenskej reprezentácie sa však zaujímajú aj ďalšie kluby z anglickej Premier League. Médiá spomínajú najmä Aston Villu a Newcastle United, interes hlási aj turecký Galatasaray. Nedávno sa hovorilo o záujme SSC Neapol, kde by sa Škriniar mohol stať klubovým spoluhráčom Stanislava Lobotku. Skúsený slovenský obranca, ktorý má s PSG zmluvu platnú do júna 2028, nastúpil v tejto sezóne v drese úradujúceho francúzskeho majstra iba v piatich zápasoch.