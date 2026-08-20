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Tottenham má podľa médií záujem o Savinha a Marmousha
Spurs boli so záujmom o krídelníka Savinha spájaní už v roku 2025, keď sa 22-ročný Brazílčan rozhodol zostať na Etihad Stadium.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur údajne rokuje s Manchestrom City o prestupe ofenzívnych hráčov Savinha a Omara Marmousha. Vo štvrtok o tom informovali britské médiá.
Spurs boli so záujmom o krídelníka Savinha spájaní už v roku 2025, keď sa 22-ročný Brazílčan rozhodol zostať na Etihad Stadium. BBC a Sky Sports však uviedli, že Savinho, ktorý v minulej sezóne nastúpil v Premier League v základnej zostave iba sedemkrát, je teraz pripravený City opustiť. Do klubu prišiel v roku 2024 za 30 miliónov libier z francúzskeho Troyes, ktoré patrí do City Football Group.
Marmoush, ktorý v roku 2025 prestúpil z Eintrachtu Frankfurt za 59 miliónov libier, stratil v minulej sezóne priazeň vtedajšieho trénera Pepa Guardiolu. Vo všetkých súťažiach strelil 27-ročný Egypťan osem gólov v 36 zápasoch.
Tréner „kohútov“ Roberto De Zerbi počas letného prestupového obdobia výrazne prebudoval stred poľa. Do severolondýnskeho klubu priviedol Mateusa Fernandesa z West Hamu a Sandra Tonaliho z Newcastlu, podľa agentúry AFP za odhadovanú spoločnú sumu 185 miliónov libier.
De Zerbi však chce posilniť aj ofenzívu Spurs. Tottenham sa v minulej sezóne len tesne vyhol zostupu, keď skončil v ligovej tabuľke na 17. mieste a v 38 zápasoch strelil iba 48 gólov.
Podľa médií má Tottenham pritom naďalej záujem aj o útočníka Liverpoolu Codyho Gakpa.
Spurs začnú svoje účinkovanie v novej sezóny Premier League v sobotu na ihrisku Brentfordu, zatiaľ čo Manchester City privíta v nedeľu Bournemouth.
Spurs boli so záujmom o krídelníka Savinha spájaní už v roku 2025, keď sa 22-ročný Brazílčan rozhodol zostať na Etihad Stadium. BBC a Sky Sports však uviedli, že Savinho, ktorý v minulej sezóne nastúpil v Premier League v základnej zostave iba sedemkrát, je teraz pripravený City opustiť. Do klubu prišiel v roku 2024 za 30 miliónov libier z francúzskeho Troyes, ktoré patrí do City Football Group.
Marmoush, ktorý v roku 2025 prestúpil z Eintrachtu Frankfurt za 59 miliónov libier, stratil v minulej sezóne priazeň vtedajšieho trénera Pepa Guardiolu. Vo všetkých súťažiach strelil 27-ročný Egypťan osem gólov v 36 zápasoch.
Tréner „kohútov“ Roberto De Zerbi počas letného prestupového obdobia výrazne prebudoval stred poľa. Do severolondýnskeho klubu priviedol Mateusa Fernandesa z West Hamu a Sandra Tonaliho z Newcastlu, podľa agentúry AFP za odhadovanú spoločnú sumu 185 miliónov libier.
De Zerbi však chce posilniť aj ofenzívu Spurs. Tottenham sa v minulej sezóne len tesne vyhol zostupu, keď skončil v ligovej tabuľke na 17. mieste a v 38 zápasoch strelil iba 48 gólov.
Podľa médií má Tottenham pritom naďalej záujem aj o útočníka Liverpoolu Codyho Gakpa.
Spurs začnú svoje účinkovanie v novej sezóny Premier League v sobotu na ihrisku Brentfordu, zatiaľ čo Manchester City privíta v nedeľu Bournemouth.