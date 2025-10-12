< sekcia Šport
Tottenham má záujem o Nigérijčana Suleimana z AS Trenčín
Suleiman upútal predstaviteľov Tottenhamu svojou rýchlosťou, kreativitou a schopnosťou v kľúčových momentoch rozhodovať zápasy.
Autor TASR
Londýn 12. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur má záujem o Nigérijčana Saniho Suleimana z AS Trenčín. Spurs pozorne sledovali výkony talentovaného krídelníka na prebiehajúcich MS do 20 rokov v Čile. Podľa britských médií majú o 19-ročného hráča záujem aj škótsky Glasgow Rangers a bundesligový Bayer Leverkusen.
Suleiman upútal predstaviteľov Tottenhamu svojou rýchlosťou, kreativitou a schopnosťou v kľúčových momentoch rozhodovať zápasy. Na šampionáte do 20 rokov upútal hlavne v zápase základnej skupiny proti Saudskej Arábii, v ktorom si pripísal asistenciu. Pre kartový trest chýbal mužstvu v osemfinále proti Argentíne. Nigéria v ňom prehrala štvorgólovým rozdielom.
