Tottenham odmietol podľa The Athletic ďalšiu ponuku Bayernu za Kanea

Londýn 7. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur odmietol ďalšiu ponuku Bayernu Mníchov na svojho kapitána Harryho Kanea. Informoval o tom portál The Athletic, podľa ktorého Londýnčania očakávajú prestupovú čiastku vo výške minimálne 100 miliónov eur.



Televízna stanica Sky a denník Bild počas víkendu uviedli, že Bavori vylepšili svoju ponuku a boli ochotní minúť za tridsaťročného útočníka rekordnú sumu. Kluby minulý týždeň rokovali v Londýne, avšak podľa The Athletic zostal rozdiel v čiastke za prestup na približne 29 miliónoch eur.



Spurs odmietli v júni prvú ponuku za kapitána Albiónu vo výške 70 mil. eur. Následne na začiatku júla zamietli ďalšiu. Bayern hľadá nástupcu na voľné miesto deviatky po odchode Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Práve Kane je kandidát číslo jeden na túto pozíciu.



Majiteľ "kohútov" Joe Lewis nie je pripravený stratiť svojho kapitána po vypršaní zmluvy v lete budúceho roka, preto požadoval okamžitý predaj v prípade, že Kane odmietne podpísať novú zmluvu. Sezóna Premier League sa pre Tottenham začne 13. augusta duelom na pôde Brentfordu. Ročník v nemeckej Bundeslige odštartuje o týždeň neskôr.



Dosiaľ najdrahší prestup zrealizoval nemecký gigant v roku 2019, keď priviedol z Atletica Madrid za 80 mil. eur obrancu Lucasa Hernandeza. Dvadsaťsedemročný francúzsky reprezentant prestúpil v júli tohto roka z Mníchova za takmer o polovicu menšiu čiastku (45 mil. eur) do Paríža Saint-Germain.