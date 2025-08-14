< sekcia Šport
Tottenham odsudzuje rasistické útoky na Tela: „Sme znechutení“
Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur ostro skritizoval „zbabelcov“, ktorí rasisticky urážali francúzskeho útočníka Mathysa Tela po prehre v európskom Superpohári.
Autor TASR
Londýn 14. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur ostro skritizoval „zbabelcov", ktorí rasisticky urážali francúzskeho útočníka Mathysa Tela po prehre v európskom Superpohári. Po rozstrele z 11 m zvíťazil Paríž Saint-Germain.
Dvadsaťročný Tel bol jedným z dvoch hráčov „kohútov“, ktorí neuspeli z bieleho bodu v rozstrele. Ten sa po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení skončil v neprospech tímu zo severného Londýna 3:4.
„Sme znechutení z rasistických urážok, ktorých terčom bol Mathys Tel na sociálnych sieťach po prehre v Superpohári. Mathys preukázal odvahu a statočnosť, keď sa odhodlal kopnúť jedenástku. Tí, ktorí ho urážajú sú nič len zbabelci, skrývajúci sa za anonymnými profilmi, aby šírili svoje odporné názory. Stojíme za tebou, Mathys,“ citovala agentúra AP stanovisko Tottenhamu.
Klub ďalej uviedol, že bude spolupracovať s úradmi a platformami sociálnych sietí, aby podnikol najprísnejšie možné kroky voči každému jednotlivcovi, ktorého sa podarí identifikovať.
Po hosťovaní z Bayernu Mníchov v minulej sezóne je už Tel nastálo hráčom Tottenhamu. Prestup skompletizoval toto leto. V stredajšom Superpohári nastúpil na ihrisko v 79. minúte, v rozstrele z 11 m minul bránu.
