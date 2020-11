Tottenham oslávil Mourinhovo výročie triumfom nad City

Tréner Tottenhamu José Mourinho a jeho zverenec Pierre-Emile Hojbjerg po skončení v sobotňajšieho šlágrs 9. kola Premier League Tottenham Hotspur - Manchester City v Londýne 21. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 22. novembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa po šiestich rokoch dostali na prvé miesto anglickej Premier League. Zverenci trénera Joseho Mourinha sa na čelo neúplnej tabuľky vyšvihli vďaka víťazstvu 2:0 v sobotňajšom šlágri 9. kola nad Manchestrom City.O víťazstve Spurs nad bezzubými hráčmi City rozhodli Son Heung-min a Giovani Lo Celso. Kórejský stredopoliar otvoril skóre už v 5. minúte, keď sa po skvelom pase Tanguya Ndombeleho dostal za obranu hostí a prekonal Edersona. Bol to už jeho deviaty zásah v tejto sezóne Premier League, vďaka čomu sa dostal na čelo poradia strelcov. Druhý gól pridal striedajúci Lo Celso v 65. minúte po rýchlom brejku a prihrávke Harryho Kanea. Argentínčan skóroval len 35 sekúnd po príchode na ihrisko.Tottenham natiahol sériu bez prehry na osem ligových zápasov a oslávil tak míľnik Mourinha, ktorý si sadol na lavičku londýnskeho klubu presne pred rokom.povedal portugalský tréner podľa agentúry AFP. Spurs prehrali len v úvodnom zápase s Evertonom a po dobrom štarte veria, že by mohli zabojovať o titul. Naposledy ho získali v roku 1961.Naopak, hráči City zažívajú jeden z najhorších vstupov do sezóny. V tabuľke klesli až na 11. miesto, na lídrov strácajú osem bodov. Tréner Pep Guardiola predĺžil na Etihad Stadium kontrakt do roku 2023, ale výkony jeho tímu sú zatiaľ len tieňom tých z rokov 2018 a 2019, keď "Citizens" získali tituly. Dvanásť bodov z prvých ôsmich zápasov je pre City najhoršia bilancia od sezóny 2008-09.povedal Guardiola.Dobrú formu potvrdili aj futbalisti Chelsea, ktorým patrí v tabuľke druhé miesto. Zverenci Franka Lamparda po víťazstve na ihrisku Newcastlu 2:0 natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na deväť zápasov, v lige ťahajú šesťzápasovú sériu bez prehry. Z posledných šiestich duelov vo všetkých súťažiach si navyše "The Blues" udržali čisté konto. O ich víťazstve v St. James' Parku rozhodol vlastný gól Federica Fernandeza a zásah Tammyho Abrahama. V bránke Newcastlu stále pre zranenie chýbal Martin Dúbravka.Keďže sa v Newcastli hralo skôr ako v Londýne, boli hráči Chelsea chvíľu aj na prvom mieste.povedal Lampard.Prvé domáce víťazstvo v sezóne dosiahol Manchester United, keď zdolal West Brom 1:0. O víťazstve ManU rozhodol v 56. minúte z na dvakrát zahrávanej jedenástky Bruno Fernandes. Brankár Sam Johnstone jeho prvú penaltu vyrazil, ale keďže sa posunul z bránkovej čiary skôr, na základe verdiktu VAR ju nechal rozhodca David Coote opakovať. V reparáte už Fernandes nezaváhal.