Tottenham plánuje angažovať na lavičku Postecogloua z Celticu

Londýn 5. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham plánuje angažovať na lavičku Angeho Postecogloua z Celticu. Tréner sa údajne dohodol so Spurs na dvojročnej zmluve. Informovala o tom agentúra AFP.



Postecoglou v minulej sezóne doviedol Celtic k zisku treble v Škótsku. Päťdesiatsedemročný tréner sa vyhýbal otázkam o svojej budúcnosti pred a po sobotňajšom víťazstve Celticu vo finále Škótskeho pohára nad Invernessom 3:1.



Tottenham sa snaží nájsť nového trénera, keďže mu nevyšlo angažovanie Arneho Slotu z Feyenoordu ani bývalého trénera Bayernu Mníchov Juliana Nagelsmanna. Kluby zatiaľ dohodu nepotvrdili, ale Postecoglou mal v sobotu informovať hlavného akcionára Celticu Dermota Desmonda, že podpíše kontrakt so Spurs.



Austrálsky kouč po sobotnom triumfe vo finále Škótskeho pohára zdôraznil, že si aspoň dva dni bude tešiť z víťazstva: "Očakávam, že si tento moment budem užívať najbližších 24 až 48 hodín. Tak dlho, ako to len pôjde, kým niekto neodvedie moju pozornosť od niečoho iného."



Ôsmy tím z nedávno skončenej sezóny Premier League sa 26. marca dohodol na ukončení kontraktu s Antoniom Contem. Jeho dočasného nástupcu Cristiana Stelliniho po neúspešnom priebehu sezóny odvolali, nahradil ho Ryan Mason, ktorý bol na lavičke tímu do konca ročníka. Postecoglou má v utorok odísť na rodinnú dovolenku a dohoda by mohla byť dokončená v najbližšej dobe.