Tottenham poslal Gila na hosťovanie do Valencie

Madrid 31. januára (TASR) - Španielsky futbalista Bryan Gil odchádza na hosťovanie z Tottenhamu Hotspur do FC Valencia, kde dohrá túto sezónu. Dvadsaťročný krídelník sa do Španielska vracia po pol roku, keď predtým si obliekal dres FC Sevilla. Informovala agentúra AFP.



Gil absolvoval za Tottenham iba deväť stretnutí ako striedajúci hráč v Premier League a nevedel sa prebojovať do základnej zostavy Spurs. Tí ho poslal na hosťovanie do Valencie, súčasťou výpožičky nie je žiadna opcia a po skončení sezóny sa tak hráč vráti do anglického tímu.