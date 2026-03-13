< sekcia Šport
Tottenham pre hrozbu vypadnutia posunul uzávierku predaja permanentiek
„Kohúti“ nedokázali zvíťaziť v jedenástich dueloch v sérii a pred víkendovými zápasmi 30. kola sú už iba bod nad čiarou zostupu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 13. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur predĺžil termín pre nákup permanentiek na budúcu sezónu. Príčinou je, že londýnsky tím sa ocitol v hrozbe vypadnutia z Premier League.
„Kohúti“ nedokázali zvíťaziť v jedenástich dueloch v sérii a pred víkendovými zápasmi 30. kola sú už iba bod nad čiarou zostupu. Vedenie tímu tak oznámilo fanúšikom, že možnosť zakúpenia sezónnych permanentiek pre budúci ročník posúva do 7. júna, keď už bude známe, akú súťaž bude klub hrať. Predchádzajúci termín bol 26. mája. „Všetci v klube sa naplno sústredíme na náš spoločný cieľ. Zlepšiť našu pozíciu v tabuľke a ukončiť sezónu najlepšie, ako sa len dá,“ zverejnil Tottenham v oficiálnom vyhlásení.
„Kohúti“ nedokázali zvíťaziť v jedenástich dueloch v sérii a pred víkendovými zápasmi 30. kola sú už iba bod nad čiarou zostupu. Vedenie tímu tak oznámilo fanúšikom, že možnosť zakúpenia sezónnych permanentiek pre budúci ročník posúva do 7. júna, keď už bude známe, akú súťaž bude klub hrať. Predchádzajúci termín bol 26. mája. „Všetci v klube sa naplno sústredíme na náš spoločný cieľ. Zlepšiť našu pozíciu v tabuľke a ukončiť sezónu najlepšie, ako sa len dá,“ zverejnil Tottenham v oficiálnom vyhlásení.