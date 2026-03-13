Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tottenham pre hrozbu vypadnutia posunul uzávierku predaja permanentiek

Hráč Dávid Hancko (vľavo) z Atletica Madrid a Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur v súboji o loptu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride 10. marca 2026. Foto: TASR/AP

„Kohúti“ nedokázali zvíťaziť v jedenástich dueloch v sérii a pred víkendovými zápasmi 30. kola sú už iba bod nad čiarou zostupu.

Londýn 13. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur predĺžil termín pre nákup permanentiek na budúcu sezónu. Príčinou je, že londýnsky tím sa ocitol v hrozbe vypadnutia z Premier League.

„Kohúti“ nedokázali zvíťaziť v jedenástich dueloch v sérii a pred víkendovými zápasmi 30. kola sú už iba bod nad čiarou zostupu. Vedenie tímu tak oznámilo fanúšikom, že možnosť zakúpenia sezónnych permanentiek pre budúci ročník posúva do 7. júna, keď už bude známe, akú súťaž bude klub hrať. Predchádzajúci termín bol 26. mája. „Všetci v klube sa naplno sústredíme na náš spoločný cieľ. Zlepšiť našu pozíciu v tabuľke a ukončiť sezónu najlepšie, ako sa len dá,“ zverejnil Tottenham v oficiálnom vyhlásení.
