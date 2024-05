Tottenham prišiel v závere sezóny o zranenú dvojicu Werner a Davies

Londýn 1. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur nemôže do konca sezóny počítať s útočníkom Timom Wernerom a obrancom Benom Daviesom. Nemeckého zakončovateľa vyradilo z hry zranenie stehenného svalu. Reprezentant Walesu si privodil zranenie lýtka.



Werner opustil ihrisko už v 31. minúte nedeľňajšieho duelu na pôde Arsenalu, v ktorom Spurs prehrali 2:3. "Žiaľ, nie je to dobré. Werner mal po zápase problémy so stehenným svalom. Máme do konca sezóny len dva a pol týždňa, takže záver už nestihne. Chýbať bude aj Davies, ktorý má zranené lýtko. Všetci ostatní sú v poriadku, do zostavy by sa mal vrátiť Oliver Skipp," citovala hlavného trénera "kohútov" Angeho Postecogloua agentúra DPA.



Werner prišiel v januári na hosťovanie s možnosťou na trvalý prestup z Lipska. Odohral 13 duelov, v ktorých dvakrát skóroval. Davies nastúpil na 17 ligových stretnutí a do streleckej listiny sa zapísal raz.