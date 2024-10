Tottenham proti Manchestru City bez kapitána Sona Heung-mina

Londýn 29. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa musí zaobísť bez kapitána Sona Heung-mina v stredajšom zápase 4. kola Ligového pohára s Manchestrom City.



Son sa vrátil do zostavy v polovici októbra po trojzápasovej pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu, no po stretnutí s West Hamom, v ktorom skóroval, sa opäť sťažoval na problémy a odvtedy nehral. Juhokórejský útočník nenastúpi ani v domácom zápase proti City, no mal by sa vrátiť v nedeľu v stretnutí Premier League s Aston Villou.