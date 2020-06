Tottenham remizoval s Manchestrom United 1:1

Premier League - 30. kolo:



Norwich City – FC Southampton 0:3 (0:0)



Góly: 49. Ings, 54. Armstrong, 79. Redmond



/O. Duda za domácich od 80. min/







Tottenham Hotspur – Manchester United 1:1 (1:0)



Góly: 27. Bergwijn – 81. Fernandes (z 11m)

Londýn 20. júna (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali v piatkovom šlágri 30. kola Premier League s Manchestrom United 1:1. Tottenham čaká na ligové víťazstvo už štyri zápasy a v tabuľke je ôsmy, hráči United majú na konte o štyri body viac a patrí im piata priečka.Pre oba tímy to bol prvý súťažný zápas po pauze spôsobenej koronavírusom. Po necelej polhodine hry sa Tottenham pred prázdnymi tribúnami dostal do náskoku, keď individuálnu akciu zakončil prudkou strelou Steven Bergwijn. Kouč Jose Mourinho sa však z výhry nad svojim bývalým klubom netešil, pretože v 81. minúte vyrovnal z pokutového kopu Bruno Fernandes po faule Erica Diera na Paula Pogbu v šestnástke.Norwich City si ešte viac skomplikoval situáciu v boji o záchranu. Posledný tím tabuľky prehral doma so Southamptonom hladko 0:3. Slovenský reprezentant Ondrej Duda nastúpil za domácich až v 80. minúte za rozhodnutého stavu.Všetky góly v premiérovom zápase oboch tímov po koronavírusovej pauze padli po prestávke. V 49. minúte poslal hostí do vedenia Danny Ings, o päť minút neskôr zvýšil na 2:0 Stuart Armstrong. Nathan Redmond potom v 79. minúte spečatil jasný triumf Southamptonu, ktorý poskočil na 13. miesto. Norwich z chvosta tabuľky stráca na záchranu šesť bodov, má však už na konte o zápas viac ako jeho konkurenti.