Tottenham rozuzlil drámu v nadstavení, Marseille tak prišlo aj o EL

Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur si postup do osemfinále Ligy majstrov z prvého miesta D-skupiny zabezpečili v utorok z poslednej akcie zápasu na ihrisku Olympique Marseille. Pierre-Emile Höjbjerg v 95. minúte z brejku zariadil triumf Spurs 2:1 a o postup bojujúci domáci tak spadli na štvrtú priečku v skupine a prišli aj o jarné pokračovanie v Európskej lige. Osemfinále Ligy majstrov si zahrá aj Eintracht Frankfurt po víťazstve na pôde Sportingu Lisabon 2:1.



"Druhý polčas bol z našej strany fantastický," tešil sa po obrate v skóre asistent trénera Tottenhamu Cristian Stellini, ktorý na lavičke nahradil suspendovaného Antonia Conteho. Pred záverečným kolom bolo "déčko" najzamotanejšie a do osemfinále LM mohli postúpiť ešte všetky štyri tímy. Spurs stačila remíza, Marseille potrebovalo doma vyhrať a prvý polčas mu jednoznačne patril. V nadstavení prevahu potvrdil vedúcim gólom Chancela Mbembu, ktorý po rohu nakrátko poslal hlavou do siete center Jordana Veretouta. Tottenham sa v prvej štyridsaťpäťminútovke prakticky nedostal do šestnástky súpera a brankárovi Hugovi Llorisovi vďačil, že neprehrával vyšším rozdielom. "Bola to pre nás poriadna lekcia a musíme sa z nej poučiť. V druhom polčase sa to však zmenilo, pretože sme si v šatni povedali, že potrebujeme viac energie, aby sme niečo dosiahli," vysvetlil Stellini, ktorého tím už v prvom polčase prišiel o zraneného útočníka Heung-min Sona.



Po zmene strán bol na ihrisku "iný" Tottenham, odštartoval aktívne a stačilo mu desať minút na vyrovnanie - štandardku Ivana Perišiča poslal do siete Clement Lenglet. Domácim nerozhodný stav na zotrvanie v Lige majstrov nestačil a v závere preto napriek pokynom kouča Igora Tudora riskovali a vrhli sily do útoku. Po hrúbke však inkasovali gól na 1:2 a v Európe budú na jar chýbať. Remíza by ich ešte udržala aspoň v EL. "Kričal som na hráčov, nech sa držia viac vzadu, ale nepočuli ma. Ten hluk na štadióne bol enormný... V závere nastal zmätok a stálo nás to aj tretie miesto. Škoda," vyhlásil po stretnutí Tudor. Jeho náprotivok Stellini zdôraznil atribúty, ktoré priniesli jeho tímu zvrat v skóre: "Kondička, energia a vôľa. Nie je ľahké bojovať o postup na pôde súpera v takejto atmosfére. Štadión bol poriadne ´horúci´, no zvládli sme to. Nabudúce však musíme hrať celých deväťdesiat minút rovnako, ako sme to dokázali v druhom polčase." Povahu zranenia Sona, ktorého trafil ramenom do tváre Mbemba, po zápase nevedel posúdiť. "Uvidíme, čo povedia lekári. V šatni však už s nami oslavoval," vyhlásil Stellini.



Frankfurt si postup do osemfinále LM vybojoval dvoma víťazstvami v záverečných dvoch kolách. Po minulotýždňovom domácom triumfe nad Marseille uspel v utorok v rozhodujúcom kole v Lisabone nad Sportingom 2:1, s ktorým doma v prvom dueli prehral hladko 0:3. Aj Eintracht musel doháňať náskok súpera - v 39. minúte sa v drese domácich presadil Arthur Gomes. Bundesligista zvrátil skóre v priebehu desiatich minút druhého polčasu, keď penaltu premenil Daiči Kamada a v 72. minúte zaznamenal druhý gól Randal Kolo Muani. "Potvrdili sme, že sme ´comeback´ tím," tešil sa po záverečnom hvizde stredopoliar hostí Sebastian Rode. "Nezačali sme dobre, ale do druhého polčasu sme dali všetko a zaslúžene si zahráme Ligu majstrov aj na jar." Sporting bol v istom momente záverečného dňa na čele skupiny, napokon však spadol na tretiu priečku a bude pokračovať v EL. "Je to pre nás veľké sklamanie. Musíme sa však z toho dostať a bojovať ďalej," uviedol obranca portugalského zástupcu Sebastian Coates. Sporting sa v minulej sezóne do osemfinále LM dostal, vyradil ho tam Manchester City. Do vyraďovačky Ligy majstrov si už v tomto ročníku vybojovali miestenku ďalšie dva portugalské tímy Benfica Lisabon a FC Porto.