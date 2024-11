Tottenham sa odvolal proti trestu pre Bentancura

Londýn 20. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa odvolal proti sedemzápasovému trestu pre Rodriga Bentancura. Uruguajský futbalista ho dostal za údajnú rasistickú poznámku na adresu Kórejčanov, keď hovoril o svojom spoluhráčovi z Tottenhamu Son Heung-minovi počas televízneho vystúpenia.



Dištanc mu v pondelok udelila anglická Futbalová asociácia (FA). Pauzovať má v šiestich dueloch Premier League i vo štvrťfinále Ligového pohára s Manchestrom United.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar dostal trest za udalosť, ktorá sa odohrala v júni počas programu uruguajskej televízie Por La Camiseta. Moderátor Rafa Cotelo požiadal Bentancura o dres hráča Spurs, na čo odpovedal: "Sonnyho?" a dodal: "Mohol by to byť aj Sonnyho bratranec, pretože všetci vyzerajú viac či menej rovnako."



Bentancur sa krátko po odvysielaní rozhovoru súkromne ospravedlnil Sonovi a zároveň sa verejne ospravedlnil na sociálnych sieťach: "Sonny brat! Je mi ľúto, čo sa stalo, bol to zlý žart. Vieš, že ťa milujem a nikdy by som neublížil tebe ani nikomu."



Aj Son priznal, že medzi hráčmi nie je žiadna zlá krv. "Rozprával som sa s ním. Spravil chybu, vie to a ospravedlnil sa. Nikdy by úmyselne nepovedal nič urážlivé. Sme bratia a nič sa nezmenilo," vyhlásil kapitán Spurs.



Futbalová asociácia sa napriek tomu rozhodla pred dlhý trest, s ktorým nesúhlasí vedenie Tottenhamu, a preto sa klub odvolal. "Aj keď akceptujeme uznanie Rodrigovej viny nezávislou regulačnou komisiou, veríme, že následná sankcia je prísna," uviedol vo vyhlásení. Bentancur zároveń dostal pokutu 100.000 libier.