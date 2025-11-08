Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tottenham si s Manchestrom United delil body po remíze 2:2

Hráč Manchesteru United Bryan Mbeumo (vľavo) strieľa úvodný gól proti Tottenhamu vo futbalovom zápase anglickej ligy Premier League Tottenham Hotspur - Manchester United v Londýne 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

„Červení diabli“ tak neprehrali v piatom stretnutí po sebe, spolu s „kohútmi“ majú v tabuľke rovnaký počet 18 bodov a bilanciu - päť výhier, tri remízy a tri prehry.

Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Manchestru United si v 11. kole anglickej Premier League rozdelili body po remíze 2:2. Hostí poslal do vedenia v 32. minúte Bryan Mbeumo, domáci otočili duel v priebehu siedmich minút pred koncom po presných zásahoch Mathysa Tela a Richarlisona, ale napokon v šiestej minúte nadstaveného času skóroval hosťujúci Matthijs de Ligt.

Premier League - 11. kolo:

Tottenham Hotspur - Manchester United 2:2 (0:1)
Góly: 84. Tel, 90.+1 Richarlison - 32. Mbeumo, 90.+6 de Ligt
