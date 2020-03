Tottenham umožnil Kórejčanovi Sonovi vrátiť sa do vlasti

Londýn 29. marca (TASR) - Juhokórejský futbalový reprezentant Heung-Min Son po súhlase od vedenia Tottenhamu Hotspur odletel v nedeľu z Londýna a vrátil sa do svojej vlasti.



Dvadsaťsedemročný útočník požiadal funkcionárov finalistu uplynulej edície Ligy majstrov o opustenie anglickej metropoly z osobných dôvodov. Tí jeho žiadosti vyhoveli, hoci v súvislosti so šírením nového koronavírusu už aj na Britských ostrovoch zaviedli prísne opatrenia.



Son po príchode do Kórejskej republiky musí podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Celkovo v tejto ázijskej krajine s vyše 51 miliónmi obyvateľov evidujú 9583 prípadov ochorenia COVID-19 a 152 obetí.



Povolenie odcestovať do rodného Holandska dostal od Tottenhamu aj krídelník Steven Bergwijn, ktorý očakáva narodenie potomka.