Tottenham vyradil Chelsea v osemfinále anglického Ligového pohára

Londýn 30. septembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur postúpili do štvrťfinále anglického Ligového pohára. V utorňajšom mestskom derby zdolali v osemfinále súťaže Chelsea Londýn 5:4 v rozstrele z jedenástich metrov. V riadnom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1.



Premiérovým gólom v drese Chelsea sa prezentoval v 19. minúte nemecký útočník Timo Werner, po zmene strán v 83. minúte však vyrovnal Erik Lamela. V rozstrele z bieleho bodu zaváhal v piatej sérii stredopoliar Mason Mount a Spurs sa tešili z postupu. Stalo sa tak napriek tomu, že kouč Tottenhamu Jose Mourinho pred zápasom avizoval, že tím sa viac sústredí na štvrtkový duel play off Európskej ligy proti Maccabi Haifa. V porovnaní s ligovým duelom proti Newcastlu (1:1) urobil v základnej zostave až deväť zmien, Harry Kane začal iba na lavičke a naskočil do hry v 70. minúte. Zmeny robila aj Chelsea, v bránke hostí debutoval po príchode z Rennes senegalský brankár Edouard Mendy.