Tottenham zdolal City druhýkrát za tri týždne, na Etihade vyhral 4:0

Premier League - 12. kolo:



Manchester City - Tottenham Hotspur 0:4 (0:2)



Góly: 13. a 20. Maddison, 53. Porro, 90.+3 Johnson







FC Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)



Góly: 15. Saka, 52. Partey, 86. Nwaneri







Aston Villa - Crystal Palace 2:2 (1:2)



Góly: 36. Watkins, 77. Barkley - 4. Sarr, 45.+1 Devenny







AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 1:2 (0:1)



Góly: 90.+3 Brooks - 4. Pedro, 49. Mitoma. ČK: 59. Baleba (Brighton) po druhej ŽK



Londýn 23. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City predĺžili negatívnu sériu prehier už na päť súťažných duelov. Mužstvo trénera Pepa Guardiolu podľahlo v sobotňajšom zápase 12. kola anglickej Premier League na domácom ihrisku Tottenhamu Hotspur jednoznačne 0:4. Citizens strácajú na druhom mieste na vedúci FC Liverpool päť bodov, pričom manko môže narásť v nedeľu, keďže "The Reds" majú zápas k dobru.Výrazný podiel na víťazstve Londýnčanov mal dvojgólový stredopoliar James Maddison, ktorý sa presadil v 13. a 20. minúte. Trojgólové vedenie zabezpečil v 53. minúte Pedro Porro a v tretej minúte nadstavenia druhého polčasu potupil domácich štvrtým gólom striedajúci Brennan Johnson. City prehralo s "kohútmi" druhýkrát v priebehu troch týždňov. Spurs uspeli aj 30. októbra v Ligovom pohári (2:1). Guardiola zaznamenal proti tomuto súperovi už siedmu prehru, čo je najviac spomedzi všetkých tímov, ktorým v trénerskej kariére čelil. Päťdesiattriročný Španiel v tomto týždni predĺžil zmluvu na Etihad Stadium do roku 2026.FC Arsenal ukončil štvorzápasové čakanie na víťazstvo. "Kanonieri" zdolali Nottingham Forest 3:0 a bodovo sa dotiahli na FC Chelsea, ktorá naplno bodovala na ihrisku Leicestru City (2:1). Nottingham klesol na šiestu priečku, dostal sa pred neho Brighton & Hove Albion vďaka triumfu nad Bournemouthom (2:0). Arsenal vstupoval do stretnutia s nelichotivou formou, keďže v domácej súťaži naposledy vyhral 5. októbra proti Southamptonu (3:1). Mužstvo trénera Mikela Artetu dominovalo proti Nottinghamu od úvodu. Presný zásah Jurriena Timbera z piatej minúty ešte neplatil pre ofsajd, no v 15. minúte už Bukayo Saka otvoril skóre, keď sa v pokutovom území zbavil brániacich hráčov a prudkou strelou nekompromisne zakončil. Krátko po zmene strán pridal gól Thomas Partey a v 86. minúte spečatil triumf Londýnčanov premiérovým presným zásahom v súťaži 17-ročný stredopoliar Ethan Nwaneri.Plný bodový zisk "The Blues" zariadili gólmi Nicolas Jackson a kapitán Enzo Fernandez. Výsledok upravil v piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu z pokutového kopu Jordan Ayew. Chelsea potvrdila tretie miesto v tabuľke, nováčik súťaže nevyhral v štvrtom zápase za sebou. Pre hlavného trénera hostí Enza Marescu to bol návrat do klubu, ktorý v uplynulom ročníku dotiahol späť do najvyššej anglickej súťaže.Iba druhé víťazstvo v tejto sezóne zaznamenali hráči Wolverhamptonu. Fulham zdolali na jeho ihrisku presvedčivo 4:1, na čom mal výraznú zásluhu dvojgólový brazílsky útočník Matheus Cunha. Presadil sa aj jeho krajan Joao Gomes a pečať trom bodom dal Goncalo Guedes. Domáci pritom viedli od 20. minúty zásluhou Alexa Iwobiho. Wolves sa posunuli z predposlednej pozície na 17. miesto mimo pásmo zostupu, kam spadol Crystal Palace po remíze 2:2 na ihrisku Aston Villy.FC Everton - FC Brentford 0:0ČK: 41. Norgaard (Brentford)FC Fulham - Wolverhampton Wanderers 1:4 (1:1)Góly: 20. Iwobi - 31. a 87. Cunha, 53. Gomes, 90.+5 GuedesLeicester City - FC Chelsea 1:2 (0:1)Góly: 90.+5 Ayew (z 11 m) - 15. Jackson, 75. Fernandez