Tottenham zdolal Dúbravkov Newcastle 4:1

16. kolo Premier League:



Tottenham Hotspur - Newcastle United 4:1 (2:0)



Góly: 26. Udogie, 38. a 60. Richarlison, 85. Son (z 11m) - 90.+1 Joelinton



/Dúbravka za hostí celý zápas/







FC Everton - FC Chelsea 2:0 (0:0)



Góly: 54. Doucoure, 90.+2 Dobbin







FC Fulham - West Ham United 5:0 (3:0)



Góly: 22. Jimenez, 31. Willian, 40. Adarabioyo, 60. Wilson, 89. Vinicius







Luton Town - Manchester City 1:2 (1:0)



Góly: 45.+2 Adebayo - 62. Silva, 65. Grealish

Londýn 10. decembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 16. kola Premier League nad Newcastlom United 4:1 a ukončili sériu piatich zápasov bez výhry (0-1-4). Slovenský reprezentant Martin Dúbravka odchytal celý duel v bránke hostí, ktorí prehrali tretí ligový súboj na ihriskách súperov za sebou.Dúbravka nastúpil v základnej zostave druhýkrát a "straky" prehrali druhýkrát trojgólovým rozdielom. V nedeľu ťahali od úvodu za kratší koniec, Tottenham bol v prvom polčase lepší a dokázal sa aj gólovo presadiť. V 26. minúte otvoril skóre Destiny Udogie a o dvanásť neskôr zvýšil Richarlison, na oba góly prihral kapitán Son Heung-Min. Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán a v 60. minúte pridal tretí gól opäť brazílsky útočník Richarlison, pre ktorého to bol tretí ligový zásah v sezóne. V 84. minúte fauloval Dúbravka v šestnástke rozbehnutého Sona, kórejský kanonier premenil penaltu a pripísal si desiaty ligový gól v ročníku. Na konte má aj štyri asistencie. V nadstavenom čase zariadil čestný úspech hostí Joelinton. Domáci prestrieľali súpera 23:9 a 12:3 na bránku, Dúbravka si pripísal osem úspešných zákrokov. Tottenham sa po triumfe posunul na piate miesto tabuľky (30 b) a na vedúci Liverpool stráca sedem bodov, Newcastle má o štyri menej a patrí mu siedma pozícia.Hráči Manchestru City zvíťazili na ihrisku Lutonu 2:1 a ukončili šnúru štyroch ligových duelov bez výhry. Domáci sa dostali do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa presadil hlavou Elijah Adebayo. City však v súboji dominovalo a svoju prevahu pretavilo na góly po hodine hry, keď v priebehu troch minút skórovali Bernardo Silva a Jack Grealish. Hostia majú na konte 33 bodov a patrí im štvrté miesto v tabuľke, na vedúci Liverpool strácajú štyri body.V dobrých výkonoch pokračuje Everton, ktorý doma zdolal Chelsea 2:0 a pripísal si tretí triumf v sérii a štvrtý z uplynulých piatich zápasov. V 54. minúte o ňom rozhodol svojím šiestym ligovým gólom Abdoulaye Doucoure, v nadstavenom čase pridal poistku Lewis Dobbin, pre ktorého to bol premiérový zásah v Premier League. "Toffees" nazbierali v prebiehajúcom ročníku 23 bodov, no pre porušenie finančných pravidiel súťaže prišli o desať a tak im patrí až 17. miesto v tabuľke. Chelsea prehrala druhý zápas po sebe a je dvanásta.Futbalisti Fulhamu rozhodli o vysokej výhre 5:0 nad West Hamom už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3:0. Slovenský brankár domácich Marek Rodák sedel na lavičke náhradníkov. Fulham sa posunul na 10. miesto tabuľky, na deviaty West Ham stráca tri body. Hostia ukončili šesťzápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach (5-1-0).