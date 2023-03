Tottenham zdolal Nottingham, Chelsea zvíťazila v Leicestri

Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 3:1 (2:0)



Góly: 19. a 36. Kane (druhý z 11 m), 63. Son Heung-min - 82. Worrall

FC Everton - FC Brentford 1:0 (1:0)



Gól: 1. McNeil

Leeds United - Brighton & Hove Albion 2:2 (1:1)



Góly: 40. Bamford, 78. Harrison - 33. Mac Allister, 61. Harrison (vl.)

Leicester City - FC Chelsea 1:3 (1:2)



Góly: 39. Daka - 11. Chilwell, 45.+6 Havertz, 78. Kovačič, ČK: 87. Faes (Leicester) po 2. ŽK

AFC Bournemouth - FC Liverpool 1:0 (1:0)



Gól: 28. Billing

Londýn 11. marca (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur si v sobotnom súboji 27. kola anglickej Premier League poradili doma s Nottinghamom Forest 3:1 a poistili si štvrté miesto v tabuľke. Pred piatym Liverpoolom, ktorý prehral v Bournemouthe 0:1, majú k dobru už šesť bodov, oproti "The Reds" však odohrali o zápas viac. Uspel aj druhý londýnsky klub, Chelsea zvíťazila na trávniku Leicestru 3:1.Tottenham si napravil chuť po vyradení v Pohári FA, prehre s Wolverhamptonom (0:1) a remíze s AC Miláno (0:0), ktorá znamenala vypadnutie v osemfinále Ligy majstrov. Pod víťazstvo Spurs sa dvoma gólmi podpísal kanonier Harry Kane, ďalší pridal Son Heung-min. Za hostí už len v závere skorigoval Joe Worrall.Chelsea po výhre nad Leedsom (1:0) a postupe cez Dortmund (2:0) do štvrťfinále LM slávila ďalší úspech, keď triumfovala na pôde Leicestru 3:1. "The Blues" zostali na 10. mieste, "líšky", ktoré dohrávali bez vylúčeného obrancu Wouta Faesa, utrpeli štvrtú prehru za sebou a klesli na 16. priečku. Everton zdolal Brentford 1:0, jediný gól strelil domáci Dwight McNeil už po 45 sekundách od úvodného hvizdu.FC Liverpool ukončil sériu piatich ligových zápasov bez prehry, keď podľahol domácemu Bournemouthu 0:1. Jediný gól strelil v 28. minúte Philip Billing. V 69. minúte mohol po ruke domáceho obrancu Adama Smitha vo vlastnej šestnástke vyrovnať z pokutového kopu Mohamed Salah, ale z bieleho bodu poslal loptu mimo brány.Liverpool ťahal sériu piatich stretnutí bez inkasovaného gólu, v predošlom ligovom kole deklasoval doma Manchester United 7:0. V sobotu však napriek jasnej streleckej prevahe (vyhral na strely 15:5, 6:2 do priestoru brány) neskóroval ani raz. Bournemouth sa odlepil z dna tabuľky a posunul sa priebežne na 17. priečku.