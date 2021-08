Tottenham získal Emersona Royala z Barcelony

Londýn 31. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal do svojich služieb obrancu Emersona Royala z FC Barcelona.



Brazílsky pravý bek podpísal päťročný kontrakt a "kohúti" za neho podľa miestnych médií zaplatili 25 miliónov libier.



Dvadsaťdvaročný Emerson Royal hrával za Ponte Preta a Atletico Mineiro predtým, než prišiel v roku 2019 za 12 miliónov eur do Barcelony. Odtiaľ však okamžite putoval na hosťovanie do Real Betis Sevilla, kde strávil dve uplynulé sezóny. Počas nich odohral 79 zápasov, strelil päť gólov a pridal desať asistencií. Informovala agentúra AFP.