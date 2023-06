Tottenham získal Maddisona z Leicesteru City za 40 miliónov libier

Londýn 29. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal do svojich služieb Jamesa Maddisona z Leicesteru City. Za reprezentačného stredopoliara zaplatil 40 miliónov libier, pričom suma môže narásť po splnení výkonnostných bonusov.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal so Spurs zmluvu na päť rokov a je tretia posila trénera Angeho Postecogloua v letnom prestupovom období. Tottenham sledoval Maddisona už ako juniora v Coventry City, no podarilo sa mu ho získať až teraz.



Kreatívny stredopoliar medzitým prešiel z Coventry do Norwichu a posledných päť sezón strávil v Leicestri, ktorý v uplynulom ročníku zostúpil do Championship. Za "líšky" odohral dokopy 203 zápasov, strelil 55 gólov a na ďalších 41 prihral. S klubom získal Pohár FA i anglický Superpohár. V národnom drese odohral tri stretnutia.



Spurs už pred ním získali brankára Guglielma Vicaria z Empoli za 16 miliónov libier a Dejan Kulusevski pretavil svoje hosťovanie z Juventusu na trvalý prestup. Informovala agentúra dpa.