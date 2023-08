Tottenham získal talentovaného útočníka za 15 miliónov eur

Londýn 9. augusta (TASR) - Talentovaný argentínsky útočník Alejo Veliz je novou posilou futbalistov Tottenhamu Hotspur. Do Premier League za sťahuje z Rosaria Central, ktorý za jeho prestup zinkasuje 15 miliónov eur. So Spurs podpísal kontrakt do júna 2029.



Deväťnásťročný Veliz nastrieľal za Rosario v tomto roku v najvyššej argentínskej súťaži 11 gólov v 23 stretnutiach. Svoju krajinu reprezentoval na MS hráčov do 20 rokov, kde zaznamenal tri presné zásahy. O jeho služby mali veľký záujem aj talianske kluby AS Rím a AC Miláno, informovali britské médiá. V Tottenhame bude nosiť dres s číslom 36.