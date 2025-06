Tottenham získal Tela na trvalý prestup, podpíše zmluvu do roku 2031

Londýn 15. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Mathys Tel bude naďalej obliekať dres Tottenhamu Hotspur. Vedenie anglického klubu sa dohodlo s predstaviteľmi Bayernu Mníchov na trvalom prestupe 20-ročného útočníka.



Tel prišiel do Londýna vo februári z bavorského klubu pôvodne na hosťovanie. To mu vyprší 30. júna, následne podpíše s účastníkom Premier League kontrakt do roku 2031, informovala agentúra AP.



Francúzsky mládežnícky reprezentant vyhral v uplynulej sezóne s Tottenhamom Európsku ligu UEFA. Za Spurs celkovo odohral 20 zápasov vo všetkých súťažiach a dal v nich tri góly. V súčasnosti reprezentuje svoju krajinu na ME hráčov do 21 rokov na Slovensku.