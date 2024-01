Tottenham získal Wernera na polročné hosťovanie z Lipska

Londýn 9. januára (TASR) - Nemecký futbalista Timo Werner zamieril z RB Lipsko na hosťovanie do Tottenhamu Hotspur. S klubom anglickej Premier League podpísal šesťmesačnú zmluvu, ktorá zahŕňa aj opciu na trvalý prestup po konci hosťovania.



Dvadsaťsedemročný útočník sa tak vráti do Premier League, ktorú si už vyskúšal v rokoch 2020-2022. Jeho pôsobenie v FC Chelsea nebolo z individuálneho hľadiska úspešné, keď si nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave. V 56 ligových stretnutiach nastrieľal iba 10 gólov. S londýnskym klubom však vyhral Ligu majstrov.



Werner nastúpil za RB Lipsko v prvej polovici sezóny do 14 zápasov vo všetkých súťažiach, iba zriedka však v základnej zostave. V Bundeslige odohral 203 minút a strelil dva góly. V útoku Tottenhamu by mal z krátkodobého hľadiska nahradiť kapitána Son Heung-mina, ktorý nebude tímu k dispozícii až do polovice februára, keďže reprezentuje Kórejskú republiku na Ázijskom pohári. Informovala o tom agentúra AP.