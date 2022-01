Tottenham získal z Juventusu švédskeho reprezentanta Kulusevského

Londýn 31. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal na 18-mesačné hosťovanie ofenzívneho stredopoliara Dejana Kulusevského. Dvadsaťjedenročný švédsky reprezentant zamieril do tímu účastníka Premier League z Juventusu Turín v rámci výpožičky, ktorá sa od sezóny 2023/2024 zmení na trvalý prestup.



Rekordný taliansky šampión by mal na transfere zarobiť 35 miliónov eur, ten však bude podmienený počtom štartov hráča v najvyššej anglickej súťaži a tým, či sa zverenci Antonia Conteho kvalifikujú do Ligy majstrov. Informoval o tom portál football-italia.net.



Kulusevski odohral v tejto sezóne za Juventus 27 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil v nich dva góly a pridal tri asistencie.