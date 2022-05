Tottenham živí šancu na Ligu majstrov, Arteta soptil na rozhodcu

Londýn 13. mája (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur živia šancu na Ligu majstrov. Vo štvrtkovom šlágri anglickej Premier League v severolondýnskom derby zdolali Arsenal 3:0. Na štvrté miesto, na ktorom figuruje ich mestský rival, strácajú dve kolá pred koncom súťaže iba bod a majú lepšie skóre.



Arsenal výrazne oslabilo vylúčenie Roba Holdinga. Anglický stopér najskôr vyrobil pokutový kop, z ktorého Harry Kane otvoril skóre a v 33. minúte musel ísť po faule lakťom a druhej žltej karte predčasne do kabín. Tréner Arsenalu Mikel Arteta po zápase soptil na hlavného rozhodcu Paula Tierneyho. "Keby som otvorene povedal, čo si myslím o penalte a prvej žltej karte, naparili by mi polročný dištanc. Nerád klamem, takže radšej sa k tomu nebudem vôbec vyjadrovať. Stačilo sledovať reč môjho tela," uviedol Arteta pre akreditované médiá.



Podľa jeho slov rozhodcovia negatívne ovplyvnili zápas. "Chcel by som, aby arbitri predstúpili pred kameru a zdôvodnili svoje rozhodnutia. Bol to krásny zápas, no rozhodcovia ho zničili. Mojim zverencom nemám čo vyčítať. Aj keď hrali takmer hodinu v oslabení, do konca zápasu sa snažili skorigovať výsledok. Som na nich hrdý."



Kormidelník Tottenhamu Antonio Conte vlani v novembri po svojom príchode do klubu vyhlásil, že postup do Ligy majstrov by sa rovnal zázraku. Účasť "kohútov" v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži však naberá čoraz reálnejšie kontúry. V nedeľu hostí Tottenham Burnley, ktorý bojuje o záchranu a v záverečnom kole si zahrá na pôde zostupujúceho Norwichu. Arsenal sa v pondelok predstaví na štadióne Newcastlu United a v ligovej derniére privíta Everton.



"Vyhrali sme dôležité londýnske derby a v tabuľke sme sa priblížili k Arsenalu. Musíme dobre zregenerovať a dobre sa pripraviť na duel proti súperovi, ktorý nás na svojom trávniku zdolal. Hráčom som po triumfe nad Arsenalom povedal, nech si ho užijú a trochu oslávia, no v piatok už musia začať myslieť na Burnley," zdôraznil Conte.