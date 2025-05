Tottenham zostáva naďalej bez Sona, Postecoglu: Je to preňho sklamanie

Londýn 8. mája (TASR) - Futbalistom Tottenhamu bude aj vo štvrtkovej semifinálovej odvete Európskej ligy na pôde nórskeho Bodö/Glimt chýbať kapitán Son Heung-min. V stredu to potvrdil tréner tímu Ange Postecoglu.



Tridsaťdvaročný krídelník vynechal pre zranenie nohy uplynulých šesť zápasov vo všetkých súťažiach, naposledy sa predstavil vo štvrťfinálovom dueli EL proti Eintrachtu Frankfurt (1:1). „Pre Sonnyho je to sklamanie. Ide do toho naplno a robí pokroky. Je možné, že cez víkend dostane nejaký herný čas, ale s tímom zatiaľ netrénoval. Počkáme si, ako sa mu bude dariť,“ uviedol Postecoglu podľa agentúry Yonhap. „Kohúti“ si do Nórska prinesú dvojgólový náskok po úvodnom triumfe 3:1.