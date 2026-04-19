Tottenham zostáva v pásme zostupu, De Zerbi: Môžeme vyhrať päť zápasov
Autor TASR
Londýn 19. apríla (TASR) - Tottenham Hotspur zostáva uviaznutý v pásme zostupu anglickej futbalovej Premier League. „Kohúti“ si nepripísali prvé ligové víťazstvo v kalendárnom roku napriek tomu, že nad Brightonom viedli 2:1 ešte v nadstavenom čase druhého polčasu. Tréner Roberto De Zerbi napriek tomu tvrdí, že jeho zverenci sú schopní vyhrať všetkých päť zostávajúcich zápasov v sezóne. Nedarí sa ani ďalšiemu londýnskemu klubu, Chelsea je po sobotnej prehre 0:1 s Manchestrom United mimo priečok zaručujúcich účasť v Lige majstrov.
Tottenham inkasoval na 2:2 v piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu. V tomto ročníku PL má na konte iba 11 bodov zo 17 zápasov na domácom ihrisku, pričom z ligového víťazstva sa na svojom štadióne v severnom Londýne radoval iba dvakrát. Rovnako zlú bilanciu z domácich zápasov má už iba Burnley. Spurs, ktorí v roku 2026 zažili chuť víťazstva iba v Lige majstrov, sú momentálne na 18. priečke, najvyššej zostupovej, a na sedemnásty West Ham strácajú bod, na šestnásty Nottingham Forest dva. Ligová séria „kohútov“ bez plného bodového zisku trvá už 15 zápasov.
Tréner Roberto De Zerbi však verí, že jeho tím dokáže vyhrať všetky zostávajúce zápasy a zachrániť sa. „Teraz je ťažké počúvať moje slová, ale ak sledujete hráčov a analyzujete ich úroveň, myslím si, že môžeme vyhrať päť zápasov za sebou. Nechcem byť arogantný, najmä teraz, ale máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme bojovali a vyhrávali zápasy v sérii,“ citovala agentúra AP 46-ročného talianskeho kormidelníka.
Pedro Porro hlavičkou v 39. minúte poslal domácich do vedenia, no Kaoru Mitoma vyrovnal ešte v nadstavenom čase prvého polčasu. Všetko nasvedčovalo tomu, že pekná gólová strela Xaviho Simonsa zo 77. minúty rozhodne o triumfe Tottenhamu, lenže fanúšikovia „kohútov“ museli vstrebať ďalšiu tvrdú ranu. Vyrovnávajúci gól Georginia Ruttera zároveň znamenal, že spečatenie zostupu posledného Wolverhamptonu Wanderers sa ešte odložilo. Wolves však smerujú do nižšej súťaže, po prehre 0:3 s Leedsom United strácajú 15 bodov na záchranu päť kôl pred koncom.
Chelsea následne prehrala na Stamford Bridge 0:1 s Manchestrom United v priamom súboji o miestenku v top päťke, ktorá sa predstaví v Lige majstrov v budúcom ročníku. Jediný gól strelil v 43. minúte Matheus Cunha. Zatiaľ čo United si upevnili tretie miesto, Chelsea zostala šiesta a jej účasť v najprestížnejšej európskej súťaži v budúcej sezóne sa javí čoraz menej pravdepodobná. Na piaty Liverpool, ktorý má zápas k dobru, stráca štyri body. Prehrala uplynulé štyri ligové zápasy, všetky bez streleného gólu a z toho tri na domácom štadióne, čo zvyšuje tlak na trénera. „Momentálne každá malá chyba končí gólom v našej sieti. To sa musí zmeniť,“ povedal kormidelník Chelsea Liam Rosenior podľa agentúry AP.
„Červení diabli“ majú teraz 10-bodový náskok pred Chelsea a takmer istú účasť v LM. Cunha skóroval po prihrávke Bruna Fernandesa, ktorý má na konte už 18 asistencií v ligovej sezóne a iba dve ho delia od rekordu PL, ktorý držia Kevin De Bruyne a Thierry Henry. „To sú momenty, pre ktoré žijeme, preto to robíme. Veľké zápasy, dôležité zápasy, veľké výkony. A keď to cítia fanúšikovia, prináša mi veľké uspokojenie byť toho súčasťou a vidieť, ako si to ľudia užívajú. To je krása futbalu v jeho najčistejšej podobe. Bol to pre nás dôležitý triumf z viacerých dôvodov – zvládli sme absencie aj zranenia, keď Leny Yoro vypadol na poslednú chvíľu a museli sme sa prispôsobiť. Hráči si za to zaslúžia veľké uznanie, rovnako aj tréneri za prípravu a prispôsobenie sa v uplynulých dňoch. Je veľa vecí, na ktoré môžeme byť hrdí. Môžeme hrať aj lepšie, ale išlo o výsledok, a ten sme dosiahli,“ citovala agentúra DPA trénera Man United Michaela Carricka.
Domáci sa museli vyrovnať so zranením Brazílčana Estevaa, ktorý opustil ihrisko už po 15 minútach. „Cez polčas plakal. Vyzerá to na zranenie zadného stehenného svalu,“ prezradil Rosenior podľa agentúry DPA. Pod tlakom je aj tréner Newcastlu United Eddie Howe, keďže jeho zverenci podľahli na domácom ihrisku 1:2 Bournemouthu a po tretej ligovej prehre za sebou ich priaznivci vypískali. „Strakám“ patrí po sobote 14. priečka. Brentford si po bezgólovom priebehu rozdelil body s Fulhamom a ťahá sériu piatich remíz.
