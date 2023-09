Totter chválil po dueli v Nitre atmosféru i rozhodcov: “Klobúk dole”

Nitra 16. septembra (TASR) - Hokejisti Nitry nestačili v úvodnom kole nového ročníka Tipos extraligy na HK Poprad, s ktorým na domácom ľade prehrali 2:4. Piatkový zápas sa niesol vo výbornom tempe, ktoré pochválil aj tréner hostí Aleš Totter. Kouč "kamzíkov" tiež vyzdvihol atmosféru na štadióne pod Zoborom a netradične i výkon rozhodcovskej štvorice. Domáci tréner Antonín Stavjaňa uviedol, že jeho zverencom chýbala pohotovosť v zakončení a domáca kulisa Nitre zviazala ruky.



Prvú šancu v zápase mali hostia, keď v 4. minúte vysunul obranca Oldřich Kotvan do úniku Tomáša Záborského, ten však poslal puk tesne vedľa bránky. O štyri minúty neskôr sa do identickej situácie dostal Samuel Mlynarovič, ktorého nechtiac vyslal do nájazdu bekhendom naslepo Marek Slovák. Útočník Popradu si všimol priestor nad lapačkou Libora Kašíka a poslal Poprad do vedenia. Blízko k vyrovnaniu boli domáci Jakub Lacka aj Sahir Gill, no boli to hostia, ktorí odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou dorážky Alexa Šoteka. "Striedali sme úseky hry, keď sme boli lepší. Následne sme stratami pukov a vylúčeniami dostali súpera do hry. Jediné, čo sa nám nedarilo bola disciplína. V prvej tretine sme urobili tri fauly, všetky 60 metrov od našej bránky v rohu útočného pásma, to nás trochu vykoľajilo," uviedol po zápase v priestoroch mixzóny Totter.



V polovici stretnutia najskôr Nitrania znížili gólom Jakuba Lacku, avšak v 32. minúte atakoval Garretta McFaddena domáci Tomáš Pobežal. Šestnásťročný útočník pri svojej premiére videl trest do konca stretnutia a Popradčania z päťminútovej presilovky vyťažili rozhodujúci gól Záborského. Nitranom vyšiel vstup do tretej tretiny, keď sa priblížili na rozdiel gólu po úspešnom zakončení kanoniera Samuela Bučeka. Napriek podpore domácich tribún si však Poprad postrážil plný bodový zisk. "Vynikajúca atmosféra nám trochu zviazala ruky. Bola tam cítiť nervozita, hlavne v zakončení sme chceli akcie prekombinovať a chýbala nám pohotovosť. Poprad mal lepší pohyb, my sme kopili chyby. Góly sme dostali z kategórie, ktoré by sme nemuseli inkasovať. Nemyslím si, že sme boli hokejovo slabší, ale nervozita nás stála body. Jednoznačne čakáme väčší prínos od legionárov. Vo formácii s Griffinom a Gatesom čakáme viac," povedal nitriansky kormidelník Antonín Stavjaňa.



Pre Tottera to bola zároveň prvá skúsenosť so slovenskou extraligou. V pozápasovom rozhovore okrem tempa hry vyzdvihol trochu netradične aj výkon arbitrov: "Tempo bolo výborné, samozrejme, nedokážem to porovnať, keďže som nový kouč v lige. Myslím si, že k tomu prispeli aj rozhodcovia. My sme urobili fauly a všetky boli odpískané tak, ako by mali byť, takže klobúk dole pred úrovňou slovenských rozhodcov. Som príjemne prekvapený z toho ako odpískali tento zápas."



Mužstvo spod Tatier potvrdilo výbornú formu z prípravy, v ktorej zdolalo okrem iných súperov aj úradujúceho českého majstra z Třinca (4:0) a prehralo iba jeden zo siedmich duelov. "Hovoril som, že príprava je ako bikiny, niečo naznačí, ale neukáže všetko. Som preto rád, že keď sme sa ´vyzliekli´ z plaviek, tak tam nejaké vnady boli. Sme radi, že sme to preniesli do vstupu sezóny. Nitra je výborná organizácia, mám k nej veľký rešpekt ako to tu funguje. Výborná atmosféra, možno najlepšia na celom Slovensku. Pre nás to bola veľká výhoda, že sme začali vonku, pretože v prvom zápase sezóny je obrovský tlak na domácich a všetci očakávajú trojbodový vstup do sezóny," poznamenal Totter.



Meno popradského kouča sa v uplynulom ročníku intenzívne spájalo práve s príchodom do Nitry. Päťdesiatjedenročný Čech mal viesť nitriansku striedačku v čase, keď sa "corgoni" potácali na dne tabuľky. Jeho príchod sa však napokon neuskutočnil a úspešné "záchranárske" práce absolvoval práve Stavjaňa. "Hovoril som s pánmi Kováčikom a Chrenkom v novembri minulého roka. Pred zápasom, keď som sa bol prejsť, som stretol pána Kováčika, tak sme si vymenili nejaké tri vety. Viem, ako táto organizácia funguje. Majú tu výborného trénera, s ktorým uhrali, myslím 7 medailí z deviatich sezón. Nemal som to v hlave, keď som išiel do Nitry, pretože teraz som v Poprade a robím maximum pre klub," dodal Totter.