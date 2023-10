Totter po zmenách v Poprade: Berieme plnú zodpovednosť za tím

Poprad 20. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad urobili po nevydarenom vstupe do novej sezóny Tipos Extraligy počas týždňa dve zmeny. Vedenie extraligového klubu odvolalo Ľudovíta Jurinyiho z pozície generálneho manažéra a športového riaditeľa a v tíme skončil aj americký útočník Brent Beaudoin. Tréner "kamzíkov" Aleš Totter bude mať na starosti športovú stránku a spolu s realizačný tímom si uvedomujú plnú zodpovednosť.



Popradčania vyhrali v riadnom hracom čase iba tri z doterajších desiatich zápasov sezóny, s 11 bodmi im patrí v tabuľke momentálne deviata priečka. Vedenie sa pre neuspokojivé športové výsledky preto rozhodlo odvolať Jurinyiho, ktorý zostáva naďalej v spoločnosti na pozícii obchodného a "relationship" manažéra. Bude sa venovať všetkým obchodným aktivitám, vzťahom s obchodnými partnermi, sponzormi a rozvoju športovej infraštruktúry.



"Mojou úlohou je trénovať mužstvo, ale udiali sa zmeny. Boli sme postavení pred rýchle rozhodnutie, ale ja s kolegami Radoslavom Suchým a Jánom Šimkom pôsobíme ako realizačný tím a dostali sme kompetencie rozhodovať aj o športovej otázke. Teda o tom, kto príde do organizácie, a kto pôjde preč. Berieme zato plnú zodpovednosť. Ľudovít Jurinyi tu za tie roky spravil skvelú prácu a sme radi, že ostáva v našej organizácii a bude pôsobiť ako obchodný riaditeľ. V 2021 dokázal dostať tím do finále ligy. My sme s hráčmi v dennom kontakte a budeme s nimi pracovať tak, aby sme sa neustále zlepšovali a boli nachystaní na rozhodujúcu časť sezóny," uviedol český kormidelník pre oficiálnu stránku klubu.



Funkcia športového riaditeľa zostane zatiaľ neobsadená. Klub plánuje túto pozíciu obsadiť najneskôr od budúcej sezóny. "Ja nedokážem určiť ten časový horizont. To je skôr otázka na majiteľov klubu, ale je to veľmi dôležitá pozícia. My sme už dostali za úlohu aj vytypovať hráčov a vyskladať tím na novú sezónu. Zároveň predĺžiť kontrakty tým, s ktorými chceme pokračovať. Budeme teda postupne pracovať aj na novom ročníku. Myslím si, že by bolo dobré, keby tu bol niekto už s nami v kontakte najneskôr od januára, aby konzultoval športové otázky. Neradi by sme poskladali mužstvo na ďalšiu sezónu a potom by prišiel manažér s inými myšlienkami a ľuďmi. Veríme však, že sa to podarí nejako vyriešiť. Na druhej strane chápem aj majiteľov klubu, ktorí chcú zachovať určitú kontinuitu a nechajú nás dokončiť sezónu v našich víziách a s našim realizačným tímom," povedal Totter.



V tíme skončil útočník Beaudoin, pre ktorého bol Poprad prvé európske pôsobisko. V minulej sezóne hral za Worcester Railers v ECHL a bol najproduktívnejší hráč tímu. V 71 zápasoch nazbieral 55 kanadských bodov za 20 gólov a 35 asistencií. V drese "kamzíkov" však nenaplnil očakávania. V siedmich dueloch si pripísal len asistenciu a v uplynulých troch stretnutiach sa nezmestil do zostavy. Nahradí ho Oleksandr Peresunko, ktorý naposledy rozhodol o triumfe Popradu proti Zvolenu 3:2 po nájazdoch. Ukrajinec pôsobil v tejto sezóne v nižšej súťaži Tipos SHL a zaznamenal za Aquacity Pikes 18 bodov (14+4).



Ďalšie zmeny sa očakávajú až po dueloch v Spišskej Novej Vsi a Nitre. "Začali sme intenzívne sondovať trh a hráčov. Oslovili sme viacerých GM a agentov, ale do najbližších dvoch zápasov nedokážeme spraviť zmeny. Budúci týždeň budeme mať opäť čas a ak nájdeme typologicky dobrého hráča, tak budeme riešiť jeho príchod. Musím dodať, že sme kompetencie na rokovania s hráčmi dostali v stredu doobeda, takže zatiaľ bolo málo času, ale snažíme sa sondovať všetkými smermi. Všetko pre nás však musí dávať zmysel. Streda bola hektický deň a teraz sa musíme sústrediť na stretnutia," konštatoval Totter pre klubovú webstránku.



Kouč sa vyjadril aj k zdravotnému stavu hráčov. Brankár Eugen Rabčan sa zranil proti Novým Zámkom a útočník Tomáš Záborský utrpel na ľade Slovana Bratislava otras mozgu. "Eugen trénuje na suchu, ale ešte je obmedzený v činnostiach. Počas novembrovej reprezentačnej prestávky začne naplno trénovať a po nej by už mohol nastúpiť na súťažný zápas. Tomáš sa cíti lepšie, ale ešte to nie je stopercentné. Chcem mať istotu pri tomto type zranenia, že príde na ľad úplne doliečený. Nechcem, aby sa opätovne niečo stalo a ohrozilo to jeho zdravie, alebo kariéru. Preto najbližšie dva zápasy určite vynechá," uviedol.



Realizačný tím nedostal od majiteľov klubu bodové ultimátum. "Nie a ani my sme neudelil žiadne hráčom. Naprieč celou organizáciou od majiteľov, trénerov až po hráčov, každý chce vyhrávať. Teraz máme pred sebou dva zápasy a my chceme z nich vyťažiť čo najviac bodov. Najbližšie je derby, ktoré vždy prináša emócie, či už od hráčov alebo fanúšikov. Hovorím svojim zverencom, že je to iba zápas o tri body, treba si ho užiť a dobre ho odohrať. Bude sa hrať pred plnými tribúnami a hráči si ho užijú. Derby je štyrikrát do roka, priťahuje to pozornosť, my si to uvedomujeme a preto chceme priniesť fanúšikom radosť," zhodnotil Totter.