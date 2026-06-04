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Totti na exhibícii v Bratislave: „Zanechalo to vo mne emóciu“
Hráčovi sa Bratislava páči.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Program záverečného dňa majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave okorenil exhibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho. Majster sveta z roku 2006 sa prišiel zapojiť do zápasu bezprostredne pred štvrtkovým finále kontinentálneho šampionátu.
Na súpiskách „Tottálneho zápasu“ figurovali okrem Tottiho aj bývalí slovenskí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka, Vratislav Greško, Vladimír Kinder, Miroslav Stoch, Erik Jendrišek, Marián Had, či Miroslav Karhan, ako aj známe tváre zo šoubiznisu.
„Určite to bude veľký zážitok pre všetkých aj pre nás, berieme to s rešpektom, veľkou pokorou a úctou. Verím, že dáme do toho maximum. S malým futbalom nemám nejakú spojitosť, niekedy som hral futbal na umelej tráve, aj nejaký turnaj, ale verím, že môjmu tímu pomôžem, aby sme boli úspešní,“ povedal Totti na tlačovej konferencii na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pred exhibíciou, ktorá predchádzala finálovému súboju šampionátu medzi Ukrajinou a Azerbajdžanom.
Tottimu sa Bratislava páči: „Boli sme v nákupnom centre a v centre mesta. Aj keď sme mali málo času, tak to vo mne zanechalo veľkú emóciu a verím, že sa sem vrátim čoskoro a budem mať viacej času, aby som si mohol pozrieť toto krásne mesto.“ Rímsky srdciar odohral za tamojší AS 25 sezón a s 250 presnými zásahmi je historicky druhý najlepší kanonier Serie A. V talianskej najvyššej súťaži pôsobil aj slovenský stredopoliar Kucka, s ktorým sa Totti tentokrát stretol na umelom trávniku v Bratislave. „Je to veľký hráč, spomínam na neho v dobrom. Boli sme spolu aj na obede a zaspomínali sme si na staré časy, keď sme ešte proti sebe hrávali. Je to veľká osobnosť slovenského aj európskeho futbalu. Veď v konečnom dôsledku, ešte do dnešného dňa hráva futbal,“ pokračoval Totti ohľadom Kucku a dodal, že vyskúšal aj halušky, ktoré označil za „veľmi dobré“.
Tottiho súperom v exhibícii bol aj Miroslav Stoch, ktorý má bohatšie skúsenosti s malým futbalom. Za reprezentáciu hral na majstrovstvách sveta 2023 v Spojených arabských emirátoch: „Po majstrovstvách sveta si to idem zopakovať, ale tam mi to nesadlo proste, to je úplne iný level. Ale exhibičné zápasy alebo turnaje nižšej úrovne, to ma baví, takže verím, že si to užijeme. Pevne verím, že proti takejto legende sa všetci vyhecujeme a budeme chcieť vyhrať.“
Bývalý útočník Twente, Fenerbahce či pražskej Slavie si na ME v malom futbale v Bratislave pozrel aj zápas slovenskej reprezentácie, ktorá skončila v A-skupine na nepostupovom 4. mieste. „Bol som na zápase proti Bosne a Hercegovine. Chalanom to nevyšlo, snaha tam bola, ale pravdepodobne momentálne nemáme kvalitu, aby sme sa mohli porovnávať so špičkou. Verím, že sa to zlepší, lebo väčšina mužstva sú super chalani. Budem im držať palce a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ povedal Stoch. Dodal, že stretnutie s Tottim je pre neho silný zážitok: „Ja som na ňom vyrastal. Pamätám si, že keď sme boli ešte žiaci, tak sme si nechávali dlhé vlasy a dávali sme si gumičky, čiže bol jeden z mojich idolov a neveril som, že ho niekedy stretnem. A teraz sa to stalo.“
Na súpiskách „Tottálneho zápasu“ figurovali okrem Tottiho aj bývalí slovenskí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka, Vratislav Greško, Vladimír Kinder, Miroslav Stoch, Erik Jendrišek, Marián Had, či Miroslav Karhan, ako aj známe tváre zo šoubiznisu.
„Určite to bude veľký zážitok pre všetkých aj pre nás, berieme to s rešpektom, veľkou pokorou a úctou. Verím, že dáme do toho maximum. S malým futbalom nemám nejakú spojitosť, niekedy som hral futbal na umelej tráve, aj nejaký turnaj, ale verím, že môjmu tímu pomôžem, aby sme boli úspešní,“ povedal Totti na tlačovej konferencii na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pred exhibíciou, ktorá predchádzala finálovému súboju šampionátu medzi Ukrajinou a Azerbajdžanom.
Tottimu sa Bratislava páči: „Boli sme v nákupnom centre a v centre mesta. Aj keď sme mali málo času, tak to vo mne zanechalo veľkú emóciu a verím, že sa sem vrátim čoskoro a budem mať viacej času, aby som si mohol pozrieť toto krásne mesto.“ Rímsky srdciar odohral za tamojší AS 25 sezón a s 250 presnými zásahmi je historicky druhý najlepší kanonier Serie A. V talianskej najvyššej súťaži pôsobil aj slovenský stredopoliar Kucka, s ktorým sa Totti tentokrát stretol na umelom trávniku v Bratislave. „Je to veľký hráč, spomínam na neho v dobrom. Boli sme spolu aj na obede a zaspomínali sme si na staré časy, keď sme ešte proti sebe hrávali. Je to veľká osobnosť slovenského aj európskeho futbalu. Veď v konečnom dôsledku, ešte do dnešného dňa hráva futbal,“ pokračoval Totti ohľadom Kucku a dodal, že vyskúšal aj halušky, ktoré označil za „veľmi dobré“.
Tottiho súperom v exhibícii bol aj Miroslav Stoch, ktorý má bohatšie skúsenosti s malým futbalom. Za reprezentáciu hral na majstrovstvách sveta 2023 v Spojených arabských emirátoch: „Po majstrovstvách sveta si to idem zopakovať, ale tam mi to nesadlo proste, to je úplne iný level. Ale exhibičné zápasy alebo turnaje nižšej úrovne, to ma baví, takže verím, že si to užijeme. Pevne verím, že proti takejto legende sa všetci vyhecujeme a budeme chcieť vyhrať.“
Bývalý útočník Twente, Fenerbahce či pražskej Slavie si na ME v malom futbale v Bratislave pozrel aj zápas slovenskej reprezentácie, ktorá skončila v A-skupine na nepostupovom 4. mieste. „Bol som na zápase proti Bosne a Hercegovine. Chalanom to nevyšlo, snaha tam bola, ale pravdepodobne momentálne nemáme kvalitu, aby sme sa mohli porovnávať so špičkou. Verím, že sa to zlepší, lebo väčšina mužstva sú super chalani. Budem im držať palce a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ povedal Stoch. Dodal, že stretnutie s Tottim je pre neho silný zážitok: „Ja som na ňom vyrastal. Pamätám si, že keď sme boli ešte žiaci, tak sme si nechávali dlhé vlasy a dávali sme si gumičky, čiže bol jeden z mojich idolov a neveril som, že ho niekedy stretnem. A teraz sa to stalo.“