Toulouse prehralo v Lille 1:2, Sauer odohral len pár minút
základnej zostave hostí prvýkrát v sezóne nefiguroval kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Mario Sauer, ktorý nastúpil z lavičky až v 89. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC Toulouse prehrali v nedeľnom zápase francúzskej Ligue 1 na pôde Lille 1:2. V stretnutí 4. kola vyhrávali po góle Franka Magriho z 51. minúty, v závere však hrali bez vylúčeného Alexisa Vossaha a skóre otočili Nabil Bentaleb s Ethanom Mbappem. V základnej zostave hostí prvýkrát v sezóne nefiguroval kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Mario Sauer, ktorý nastúpil z lavičky až v 89. minúte.
Obhajca majstrovského titulu Paríž St. Germain zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou a naďalej je bez straty bodu. Triumf 2:0 nad Racingom Lens zariadil dvoma gólmi Bradley Barcola. Štrasburg, ktorý bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy, zdolal Le Havre 1:0.
Ligue 1 - 4. kolo:
OSC Lille - FC Toulouse 2:1 (0:0)
Góly: 90. Bentaleb (z 11 m), 90.+9 E. Mbappe - 51. Magri, ČK: 79. Vossah (Toulouse)
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 89. min./
Paríž St. Germain - Racing Lens 2:0 (1:0)
Góly: 15. a 51. Barcola
Racing Štrasburg - AC Le Havre 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Panichelli (z 11 m), ČK: 90.+2 Högsberg (Štrasburg) po 2. ŽK
Stade Brest - Paríž FC 1:2 (0:2)
Góly: 52. Del Castillo (z 11 m) - 14. Geubbels, 34. Marchetti, ČK: 84. Otavio (Paríž)
FC Méty - Angers SCO 1:1 (1:0)
Góly: 14. Gbamin - 90. Abdelli (z 11 m)
