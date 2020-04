Tour de France 2020 by podľa plánu B mohli odštartovať 25. júla

Paríž 12. apríla (TASR) - Organizátori cyklistickej Tour de France majú plán B s novým termínom prestížneho podujatia. Najslávnejšie cyklistické preteky na svete sú ohrozené pandémiou koronavírusu a hrozí im zrušenie. Podľa agentúry Reuters a francúzskych a španielskych médií ju ale jej usporiadateľská agentúra ASO nechce zrušiť, ale presunúť na nový termín.



Do 15. mája sa má rozhodnúť o osude tohtoročných pretekov. Ako informoval portál cyclingnews.com, tento termín stanovili ako konečný. Reuters sa odvoláva na "tajný" email, ktorý ASO rozoslala starostom miest, v ktorých sa začínajú, resp. končia tohtoročné etapy s novým termínom. Už 107. ročník má stále pôvodný dátum 27. júna až 19. júla, podľa Le Parisien a španielskej agentúry EFE by nový dátum štartu mal byť 25. júla. Tour by sa vtedy začala v Nice a vyvrcholila by v Paríži 16. augusta.



Jedným z možných scenárov je aj ten, že by sa preteky konali bez účasti divákov. To ale riaditeľ "Starej dámy" Christian Prudhomme kategoricky odmietol.